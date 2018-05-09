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TMSF'DEN, FETÖ şirketi mağdurlarına iyi haber
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal; FETÖ bağlantıları nedeniyle el koyulan Fi-Yapı ve Dumankaya inşaat mağdurları için 10 gün içinde çözüm bulunacağını söyledi. İki inşaat firmasının yarım kalan işlerinin bir Alman şirketi tarafından tamamlanacağı kaydeden Gülal, "Sorun olursa planlarımız var, her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız" dedi
Alman firma ile anlaşmaya yakın olduklarını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Fi-Yapı için 200 milyon TL'ye Dumankaya için 100 milyon TL'ye ihtiyaç var. Alman firma ile anlaşma olursa bizden birşey çıkmayacak. Yurtdışından krediyi buldular" dedi. Görüştükleri firmanın, projedeki Fi Yapı'ya ait adayı istediğini belirten Gülal, anlaşma için son görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
8 BİN MAĞDUR VAR
Boydak Holding'in Kayseri'deki fabrikalarına yaptığı gezi sırasında sorularımızı cevaplandıran Gülal, TMSF olarak kendilerini en çok inşaat şirketlerinin yorduğunu söyledi. Dumankaya'da 4 projenin Fi-Yapı'da ise daha fazla projenin yarım kaldığını kaydeden Gülal, 8 bin mağdurun söz konusu olduğunu, sosyal boyutu da düşünüldüğünde çalışmaların sonuna geldiğini bildirdi.
323 ŞİRKETE TASFİYE
Fondaki şirketlerle ilgili açıklamalarda da bulunan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, "Fon bünyesinde 960 şirket var bu şirketlerin toplam aktif büyüklüklerinin ise 50.3 milyar TL. İrtifa kaybı istemiyoruz. Basiretli tüccar gibi yönetmeye çalışıyoruz. Fondaki şirketlerin aktifleri yüzde 12 büyüdü. 960 şirket içinde 323'ünün yılsonuna kadar tasfiye edilmesini planlıyoruz" dedi.
NAKSAN VE ROYAL DA HALI SATILACAK
Boydak Holding'i 2017 yılında yüzde 30 büyüttüklerini vurgulayan Gülal, şirketlerde genel itibarıyla büyüme olduğunu söyledi. Gülal, büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini beklediklerini anlattı. Gülal, "Mahkeme süreçlerini bekliyoruz; 2018'de özellikle bunlarla ilgili kararları bekliyoruz" dedi. Naksan şirketlerinin önümüzdeki günlerde satılacağını belirten Gülal, "Avrupa'nın en büyük plastik fabrikalarından Naksan Plastik var. Onun satışına hazırlanıyoruz. Royal Halı var. Bir de Adülarya Termik Santrali var elimizde" dedi. Gülal, fonun sahip olduğu 34.7 milyar TL'lik rezervin Avrupa'daki en büyük rezevlerden biri olduğunu da vurguladı.
Bank Asya'nın TMSF'ye olan borcunu ödeyeceğiz
TMSF'nin kayyum olarak atandığı MarkAntalya AVM'yi 1 milyar 278 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardıklarını aktaran Gülal, "Haziran başı itibarıyla ilana çıkmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kadı Ahmetoğulları diye bir firmamız var ama bu alışveriş merkezi, Bank Asya'nın en büyük kredisinin teminatı. Oradan gelecek parayla Bank Asya'nın TMSF'ye borcunu ödeyeceğiz" dedi.
Murat Palavar
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