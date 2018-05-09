1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kararsızların ölçüsü Zeytin Dalı ve 15 Temmuz

Türkiye 24 Haziran'a giderken kararsız seçmenin tercihini nasıl kullanacağı merak konusu. Yeni Şafak'ın sorularını cevaplayan kamuoyu araştırma şirketleri 15 Temmuz'daki darbe girişimi, Zeytin Dalı Harekatı ve istikrarın son kararda belirleyici olacağına dikkat çekti
09 Mayıs 2018 09:15
Yazdır
Kararsızların ölçüsü Zeytin Dalı ve 15 Temmuz

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecek. Vatandaşın sandığa gitmesine az bir süre kala herkesin merak konusu, kararsız seçmenin sandıktaki tercihi. Değerlendirmede bulunan araştırma şirketlerinin ortak fikri, kararsız seçmenin tercih sırasında 15 Temmuz, Zeytin Dalı ve siyasi istikrarın devamını göz önünde bulunduracakları oldu. Yeni Şafak'a konuşan GENAR Araştırma Eğitim Başkanı İhsan Aktaş, "Siyasi partilerin belli bir oy tabanı vardır. Eğer bir yüzde onluk kopuş yaşanacaksa, seçmenin kriteri 15 Temmuz ve Zeytin Dalı ise CHP'den bir kayıp olup iktidar partisine geçer" dedi.

KRİTER ZEYTİN DALI

Türkiye'de kararsız seçmenin sayısının abartıldığını söyleyen Aktaş, "Türkiye'de büyük partilerin belli bir seçmen kitlesi vardır. Sadece yüzde onluk bir değişim söz konusu diyebiliriz. Ama eğer böyle bir değişimden bahsediyorsak, seçmenin kriteri 15 Temmuz ve Zeytin Dalı ise, CHP'den bir kayıp olup iktidar partisine geçer" şeklinde konuştu.

İSTİKRAR SAĞLANSIN YETER

Türkiye'de sandığa gitmeyenlerin oranının yüzde 15 civarında olduğunu söyleyen Denge Araştırma Şirketi Başkanı Hasan Basri Yıldız şunları söyledi: "Yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye'de kararsız seçmen oranı yüzde sekiz oranında, geri kalanı ise sandığa gitmeyecek olanlar. Gergin bir siyasi atmosferde yaşadığımız için seçmen tercihini yapmış durumda zaten. Türkiye olarak siyasete diğer ülkelerden daha çok ilgi duyuyoruz. Çünkü seçmenler, ekonomide ve siyasette istikrarın sağlanmasını istiyor."

Katılım oranı önemli

A&G Araştırma'nın yöneticisi Adil Gür yaptığı anketlere göre kendini kararsız olarak nitelendiren seçmenin aslında kararsız değil de sandığa gitmeyecek seçmen olduğuna dikkat çekti. Gür, "Türkiye'de seçimlerde en yüksek katılım yüzde 90 civarında oluyor. Yani seçmenin yüzde yüzü hiçbir zaman sandığa gitmez. Biz seçmenlere, 'önümüzdeki seçimde gidip oy kullanacak mısınız? Hangi partiye oy vereceksiniz?' diye sorduğumuzda sandığa gitmeyecek seçmenlerin önemli bir bölümü, 'Kararsızım' şeklinde cevap veriyor. Kararsız seçmenler oy verecekleri partilerden önceden kendilerine ve ailelerine ekonomik olarak ne vaat ediyorlar, diye bakarlardı. Ancak şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bekasını düşünerek oy kullanacaklar. Dolayısıyla kamuoyunda açıklanan o kararız seçmenlerin yarısı sandığa gitmeyecek olanlar. Yaptığımız araştırmalara göre sadece yüzde 8 gerçekten kararsız olanlar var. Yüzde 15 ile 20 arasında değişen sandığa gitmeyenlerin oranı" dedi.
Yeni Şafak
Bu haber 5,836 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Fakıbaba: Tarım desteklenmeye devam edecek
09 Mayıs 2018 12:51		 'PTT, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor'
09 Mayıs 2018 12:51
Yurt dışı seçmenlerinin oy kullanabilmeleri için son başvuru tarihi 21 Mayıs
09 Mayıs 2018 11:51		 Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı
09 Mayıs 2018 10:59
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
09 Mayıs 2018 10:58		 Özhaseki: Kaçak bina yapan en az 2 yıl hapis yatmalı
09 Mayıs 2018 10:55
İnce, Edirne mitingine 3 isimle katılacak
09 Mayıs 2018 10:53		 Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
09 Mayıs 2018 10:33
Erdoğan'dan ABD'nin kararına ilk tepki: Kaybeden Amerika olacaktır
09 Mayıs 2018 10:28		 Perinçek'in 100 imzalık kaderi bugün belli olacak
09 Mayıs 2018 09:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdeniz karadeniz 3
önüne gelene homurdanan araç şoförü 1
Burak Yılmaz 1
Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 2
temel karamollaoğlu 2
antalyaspor yönetiminin izmir marşı'na kızması 1
all ızz well 1
24 haziran genel seçimleri 2
tarafsızlık 2
Metinalkan 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam