Kararsızların ölçüsü Zeytin Dalı ve 15 Temmuz

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecek. Vatandaşın sandığa gitmesine az bir süre kala herkesin merak konusu, kararsız seçmenin sandıktaki tercihi. Değerlendirmede bulunan araştırma şirketlerinin ortak fikri, kararsız seçmenin tercih sırasında 15 Temmuz, Zeytin Dalı ve siyasi istikrarın devamını göz önünde bulunduracakları oldu. Yeni Şafak'a konuşan GENAR Araştırma Eğitim Başkanı İhsan Aktaş, "Siyasi partilerin belli bir oy tabanı vardır. Eğer bir yüzde onluk kopuş yaşanacaksa, seçmenin kriteri 15 Temmuz ve Zeytin Dalı ise CHP'den bir kayıp olup iktidar partisine geçer" dedi.

KRİTER ZEYTİN DALI

Türkiye'de kararsız seçmenin sayısının abartıldığını söyleyen Aktaş, "Türkiye'de büyük partilerin belli bir seçmen kitlesi vardır. Sadece yüzde onluk bir değişim söz konusu diyebiliriz. Ama eğer böyle bir değişimden bahsediyorsak, seçmenin kriteri 15 Temmuz ve Zeytin Dalı ise, CHP'den bir kayıp olup iktidar partisine geçer" şeklinde konuştu.

İSTİKRAR SAĞLANSIN YETER

Türkiye'de sandığa gitmeyenlerin oranının yüzde 15 civarında olduğunu söyleyen Denge Araştırma Şirketi Başkanı Hasan Basri Yıldız şunları söyledi: "Yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye'de kararsız seçmen oranı yüzde sekiz oranında, geri kalanı ise sandığa gitmeyecek olanlar. Gergin bir siyasi atmosferde yaşadığımız için seçmen tercihini yapmış durumda zaten. Türkiye olarak siyasete diğer ülkelerden daha çok ilgi duyuyoruz. Çünkü seçmenler, ekonomide ve siyasette istikrarın sağlanmasını istiyor."

Katılım oranı önemli

A&G Araştırma'nın yöneticisi Adil Gür yaptığı anketlere göre kendini kararsız olarak nitelendiren seçmenin aslında kararsız değil de sandığa gitmeyecek seçmen olduğuna dikkat çekti. Gür, "Türkiye'de seçimlerde en yüksek katılım yüzde 90 civarında oluyor. Yani seçmenin yüzde yüzü hiçbir zaman sandığa gitmez. Biz seçmenlere, 'önümüzdeki seçimde gidip oy kullanacak mısınız? Hangi partiye oy vereceksiniz?' diye sorduğumuzda sandığa gitmeyecek seçmenlerin önemli bir bölümü, 'Kararsızım' şeklinde cevap veriyor. Kararsız seçmenler oy verecekleri partilerden önceden kendilerine ve ailelerine ekonomik olarak ne vaat ediyorlar, diye bakarlardı. Ancak şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bekasını düşünerek oy kullanacaklar. Dolayısıyla kamuoyunda açıklanan o kararız seçmenlerin yarısı sandığa gitmeyecek olanlar. Yaptığımız araştırmalara göre sadece yüzde 8 gerçekten kararsız olanlar var. Yüzde 15 ile 20 arasında değişen sandığa gitmeyenlerin oranı" dedi.