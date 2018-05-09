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'Kasıt yoksa, tıbbi hataya bağlı ölüme, ceza soruşturması şart değil'
Anayasa Mahkemesi, eğer doktorun veya hastanenin bir kastı yoksa, tıbbi hata nedeniyle yaşanan ölüm sonrasında, ceza hukukuna göre yeterli soruşturma yapılmamasına yönelik bireysel başvuruyu reddetti.
İstanbul'da 2004 yılında yaşanan olayda, bir çocuk bademcik ameliyatında yapılan anestezi sonrasında yaşamını kaybetmiştir.
Baba hem ceza hem hukuk hem de oda nezdinde disiplin soruşturması için başvuru yapmıştır.
Savcılık, adli tıp raporu çerçevesinde, hastane yetkilileri ve doktorlar hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiştir. İtiraz üst mahkemede reddedilmiştir. Kanun yararına bozma yoluna başvuru sonucu Yargıtay başsavcılığı kararı Yargıtay'a taşımış Yargıtay da itirazın reddedilmesi kararını bozmuştur. Ancak dosya ağır cezada görüşülürken zamanaşımına uğramış ve baba dosyayı Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.
Anayasa Mahkemesi, bu türden hataları tıbbı hata olarak değerlendirdiğini belirtmiş ve kasıt yok ise ceza soruşturması yapılmasının şart olamayabileceği yönünde hüküm kurmuştur.
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