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Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü

Hemşire Yasemin Kirman, astsubay Oktay Baştürk ile Anıtkabir'de selfie çekmek isterken tanıştı. Bir yıl sonra evlenen çift, Anıtkabir'e bu kez gelinlik ve damatlıkla giderek aynı pozu verdi
09 Mayıs 2018 09:12
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Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü

İstanbul'da yaşayan hemşire Yasemin Kirman ile Kocaeli'nde görev yapan astsubay Oktay Baştürk'ün yolu, geçen yıl farklı tur şirketlerinin organizasyonuyla gittikleri Anıtkabir gezisinde kesişti. Oktay Baştürk, Anıtkabir'de selfie çekmeye çalışan genç kızın elindeki telefonu alıp onunla birlikte fotoğraflarını çekti. Selfie aracılığıyla tanışan ikilinin arkadaşlığı aşka dönüştü.

ANITKABİR'DE AYNI POZ

Geziden bir yıl sonra evlenmeye karar veren çift, ailelerinin de olurunu aldıktan sonra Ankara'da nikah kıydı. Nikahın ardından genç çiftin ilk durağı tanıştıkları Anıtkabir oldu. Gelinlik ve damatlıkla aynı pozu veren Oktay ve Yasemin, fotoğrafı geziye katılan diğer kişilere göndererek 8 Eylül'de Ankara'da yapılacak düğüne davet etti.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre genç kız, tanışmalarını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Anıtkabir'de beraber gezdiğim arkadaşlarımı kalabalık nedeniyle kaybettim. Kimseden de fotoğrafımı çekmesini isteyemedim. O sırada Oktay durumu fark etmiş ve beni çekebileceğini söyledi. Fakat birdenbire arkasını dönüp ikimizi çekti. Geziden sonra görüşmeye devam ettik. Duygularımız giderek kuvvetlendi ve bugüne geldik. O güzel günün anısına nikah kıyafetlerimizle tekrar Anıtkabir'de bulunmak istedik."

Oktay Baştürk ise, oğulları olursa adını "Mustafa Kemal" koyacaklarını söyledi.
Habertürk
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