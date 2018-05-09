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Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
09 Mayıs 2018 09:18
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Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,3700 4,3720
Avro 5,1760 5,1780
Sterlin 5,9000 5,9020
ANKARA
ABD Doları 4,3500 4,3800
Avro 5,1470 5,1870
Sterlin 5,3010 5,3640

Dolar/TL, 4,3746 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 4,3520 seviyesinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün akşam saatlerinde, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran ekonomik yaptırımlarının en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda dolara olan talep arttı.

Trump'ın açıklaması sonrası piyasalarda artan jeopolitik risk algısı, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olurken, petrol fiyatları da 76,73 dolarla Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle 4,3746 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satış ihalelerinde 2'nci çeyrek için planlanan satış tutarını artırmasının ardından geriledi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 2. çeyrekte TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleriyle oluşacak pozisyon tutarı 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıkabilecek.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4,3520 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,1440, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 5,8750'den alıcı buluyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Türk lirasının dolar karşısında emsallerinden negatif ayrıştığını belirterek, ABD-İran gerilimi ile ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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