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Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış
Adana'da kiraladığı otomobille 3 televizyon ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan zanlı yakalandı
Adana'da kiraladığı otomobil ile 3 televizyon ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan zanlının, "Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kiraladığı otomobil ile geldiği kafeteryadan televizyon ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldı. Hırsız aynı gün başka bir iş yerine de girerek buradan da 5 bin lira değerinde 2 televizyonu çaldı. İş yeri sahipleri soyulduklarını anlayınca polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Özcan A.'nın (27) emniyetteki sorgusunda, kiraladığı otomobil ile soygun yaptığını söyleyerek, "Uzun zamandır işsizdim, arkadaşlarımdan aldığım borcu ödemeyince tehdit edildim. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.
Özcan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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