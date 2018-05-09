Cezaevlerine alınacak tabip ve diş tabibi kura sonrası ek atama duyurusu

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 Yılı 1. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile tabip ve diş tabibi unvanlı sağlık personelinin atamaları 04/05/2018 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yapılmış olup, kura sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

2) Kura sonrasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgelerini; 18/05/2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 HSYK Binası Kat: 11 Büro: 1112 Yenimahalle/ ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Evrakların eksik gönderilmesinden ilgililer sorumlu olup, Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.

3) İSTENİLECEK BELGELER:

- Adli sicil kayıt belgesi,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ),

- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

- İki adet 6X9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,

- Mal bildirim beyannamesi (Ek-2),

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

- Beyan dilekçesi (Ek-3),

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bent (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereği kura sonucu yerleşen adayların güvenlik soruşturmaları yapılacaktır. Adaylar Ek-1'de yer alan çıktısını alabilecekleri "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" doldurup üç nüsha, fotoğraflı, ıslak imzalı olarak vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. Bu formu göndermeyenlerin veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4) Yerleştirme sonuçları www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İletişim için: 0312 204 1116

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için Tıklayınız

Mal Bildirim Formu için Tıklayınız

Beyan Dilekçesi için Tıklayınız