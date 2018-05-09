Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 azalışla 98.727,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 636,64 puan ve yüzde 0,64 değer kaybıyla 98.727,15 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,53 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,01 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 98.904,07 puana kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,49 değer kaybederek 99.363,79 puanla 20 Haziran 2017den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Borsa İstanbul yönetiminin, dün akşamki açıklamasında, yukarı adım kuralının 2 ay süreyle BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini belirterek, açığa satış emir iletiminde yapılan düzenlemenin pay piyasalarının üzerindeki ekstra satış baskısını azaltabileceğini, fiyatlama davranışları üzerinde ise genel bir etkisinin olmayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran ekonomik yaptırımlarının en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıkladığını ifade eden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin jeopolitik risk algısını artırdığını vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.