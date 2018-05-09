1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı
09 Mayıs 2018 10:11
Yazdır
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aranan 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 5,197 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası kuruldu
09 Mayıs 2018 12:36		 Helikopter destekli FETÖ operasyonunda 7 kişiden 3'ü tutuklandı
09 Mayıs 2018 12:27
Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ'den 9 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2018 12:21		 Kırşehir'de Zaman Gazetesi abone çalışması yapan 14 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2018 12:07
FETÖ, kripto hesaplarla seçimi etkilemeye çalışıyor
09 Mayıs 2018 11:34		 Başkent'te Jandarma'da ankesör soruşturmasında 26 subay tutuklandı
09 Mayıs 2018 11:29
Mahrem yapı operasyonunda 20 kişiden 17'si tutuklandı
09 Mayıs 2018 11:01		 Gümrük Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'ndan 18 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
09 Mayıs 2018 10:56
Eski öğretmene FETÖ'den 11 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2018 10:50		 Darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
09 Mayıs 2018 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mültecileri suriye'ye geri gönderme vaadi 1
ramazanda sorulan sorular 2
samsung galaxy s6 edge 1
Türk film ve dizilerinin başarısız olmasının sebebi 1
uçak 2
Lafını balla kesmek 2
dusko tosic'in kırmızı kart cezalısı iken oynaması 2
d e v a m 11
tavuk döner 2
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam