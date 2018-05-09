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TCMB'den dövize bir hamle daha

TCMB, günlük olarak düzenlenen türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti
09 Mayıs 2018 10:12
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TCMB'den dövize bir hamle daha

TCMB, günlük olarak düzenlenen türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti.

TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi
Anadolu Ajansı
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