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Erdoğan'dan ABD'nin kararına ilk tepki: Kaybeden Amerika olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi) Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz
Erdoğan'dan ABD'nin kararına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi) Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz"
ABD'nin İran kararı) Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz"
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