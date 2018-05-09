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Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden, FETÖ'cülerin hangi siyasi partiyi destekleyeceğiyle ilgili olarak anket düzenledi
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden, FETÖ'cülerin hangi siyasi partiyi destekleyeceğiyle ilgili olarak anket düzenledi
Soru olarak "FETÖ'cüler bu seçimde sizce hangi Cumhurbaşkanı adayını destekleyecek?" diye soran Gökçek, şıklar arasına şu adayları koydu:
Muharrem İnce
Meral Akşener
Temel Karamollaoğlu
Anketin ilk 20 dakikalık süresinde 3 bin 834 oy kullanıldı. Katılanların yüzde 16'sı FETÖ'cülerin İnce'yi, yüzde 13'ü Karamollaoğlu'nu, yüzde 71'i ise Akşener'i destekleyeceğini belirtti.
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