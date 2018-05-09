|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Sis ve sağanak yüzünden görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü
D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış ile sis de etkisini gösterdi.
Karayolunun Düzce geçişinde Bakacak, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve sisin etkisini akşam saatlerine kadar sürdüreceğini bildirdi.
Bu haber 301 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI