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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Sis ve sağanak yüzünden görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü
09 Mayıs 2018 10:34
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış ile sis de etkisini gösterdi.

Karayolunun Düzce geçişinde Bakacak, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve sisin etkisini akşam saatlerine kadar sürdüreceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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