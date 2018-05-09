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Darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı, firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı firari sanıkların dava dosyasının ayrılarak görülmesini talep etti
Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı, firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı firari sanıkların dava dosyasının ayrılarak görülmesini talep etti
Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması istendi.
Genelkurmay çatı davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Çatı davada, ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.
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