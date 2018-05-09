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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir ve Konya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı Sıdıkka G. Eskişehir'de, Kadir T. ise Antalya'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıdıkka G'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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