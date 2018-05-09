|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İnce, Edirne mitingine 3 isimle katılacak
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün yapacağı Edirne mitingine İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacağı öğrenildi. İnce, bugün Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyaret edecek.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün yapacağı Edirne mitingine İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacağı öğrenildi. İnce, bugün Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyaret edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne'de yapacağı mitinge CHP'de adı adaylık için geçen diğer isimlerle birlikte katılacak.
Sözcü'de yer alan habere göre, Muharrem İnce mitinge CHP cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdullatif Şener ile birlikte katılacak.
İnce, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezevinde ziyaret edecek.
Bu haber 1,493 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI