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Özhaseki: Kaçak bina yapan en az 2 yıl hapis yatmalı
Hükümet seçim öncesi açıkladığı 'imar barışı' yasasını çıkarmaya hazırlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenleme sonrasını işaret ederek "Kaçak yapı yapan da yaptıran da en az iki sene içeri girmeli" dedi.
Hükümet seçim öncesi açıkladığı 'imar barışı' yasasını çıkarmaya hazırlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenleme sonrasını işaret ederek "Kaçak yapı yapan da yaptıran da en az iki sene içeri girmeli" dedi.
Türkiye'deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğunu, cüzi bir bedel karşılığı 'imar barışı' getireceklerini açıklamıştı. Seçimden önce açıklanan ve sektörden tepki gören bu düzenleme için Özhaseki'den yeni bir açıklama geldi.
Hürriyet'ten Deniz Gürel'e konuşan Özhaseki, özetle şunları söyledi:
"İmar barışıyla vatandaşın devletle olan ihtilafına da son veriyoruz. Mahkemelik durumlar varsa, ceza durumları varsa, yıkım kararları varsa kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yıkım kararı alıp da bunları yıkan bir belediye varsa lütfen bana söylesin. İmar barışıyla bu işi kayıt altına alarak tespitleyip şimdiye kadar hata yapanların da cezasını yazıp belli bir bedel alıyoruz. Şu anda zaten kaçak binalarla ilgili bir seneden beş seneye kadar hapis cezası var. Fakat hükmün ertelenmesi geriye bırakılması meselesinden hepsi erteleniyor. Cezanın alt sınırını 2 yıl bir güne çıkarmalıyız. Meclis'te bunu tüm milletvekillerine anlatacağım, ne derler bilmiyorum. Kaçak yapıyı yapanı da yaptıranı da içeri atacaksın. Müteahhit, belediye başkanı fark etmez... Kaçak yapanlar yaptıranlar göz yumanlar içeride en az iki sene yatmayı göze alacak."
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