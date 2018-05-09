1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı

Cumhurbaşkanlığı, doların 4.40 liraya dayanması sonrasında ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı
09 Mayıs 2018 10:59
Yazdır
Cumhurbaşkanı ekonomi yönetimini külliyeye çağırdı

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, dolar/TL'nin 4.40'a dayanmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklaması Ankara'da hareketlilik yarattı.

Dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı ekonomi yönetimini söz konusu gündemle külliyeye çağırdı.

İstanbul'da Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) olağan genel kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'nin söz konusu toplantı sonrasında Ankara'ya dönecekleri ve öğleden sonra yapılacak toplantılara katılmayacakları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 13.00'de kabul ettikten sonra 14.00'de de ekonomi kurmayları ile bir araya gelerek yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirecek.
Dünya
Bu haber 20,565 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'PTT, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor'
09 Mayıs 2018 12:51		 Yurt dışı seçmenlerinin oy kullanabilmeleri için son başvuru tarihi 21 Mayıs
09 Mayıs 2018 11:51
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
09 Mayıs 2018 10:58		 Özhaseki: Kaçak bina yapan en az 2 yıl hapis yatmalı
09 Mayıs 2018 10:55
İnce, Edirne mitingine 3 isimle katılacak
09 Mayıs 2018 10:53		 Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
09 Mayıs 2018 10:33
Erdoğan'dan ABD'nin kararına ilk tepki: Kaybeden Amerika olacaktır
09 Mayıs 2018 10:28		 Perinçek'in 100 imzalık kaderi bugün belli olacak
09 Mayıs 2018 09:57
Kararsızların ölçüsü Zeytin Dalı ve 15 Temmuz
09 Mayıs 2018 09:15		 Seçim önce sosyal medyada yapılacak
09 Mayıs 2018 08:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mültecileri suriye'ye geri gönderme vaadi 1
ramazanda sorulan sorular 2
samsung galaxy s6 edge 1
Türk film ve dizilerinin başarısız olmasının sebebi 1
uçak 2
Lafını balla kesmek 2
dusko tosic'in kırmızı kart cezalısı iken oynaması 2
d e v a m 11
tavuk döner 2
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam