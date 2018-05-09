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Mahrem yapı operasyonunda 20 kişiden 17'si tutuklandı
Elazığ merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da, 26 Nisan'da 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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