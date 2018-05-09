1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

K türü yetki belgesi artık E-Devlet'ten verilebilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara zorunlu olan K türü yetki belgesi, yarın itibarıyla e-Devlet'ten alınabilecek. Böylece yaklaşık 15 günlük müracaat süreci sadece 5 dakikaya inecek" dedi
09 Mayıs 2018 11:08
Yazdır
K türü yetki belgesi artık E-Devlet'ten verilebilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara zorunlu olan K türü yetki belgesinin, yarın itibarıyla e-Devlet üzerinden alınabileceğini belirterek, "Böylece yaklaşık 15 günlük müracaat süreci sadece 5 dakikaya inecek." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerle B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatlarının kabul edilebileceğini ve yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde elektronik ortamda karşılanabileceğine ilişkin hükmün yer aldığını söyledi.

Söz konusu yönetmelik hükmü çerçevesinde bakanlıkça yapılan çalışmalar neticesinde gerçek kişilerin, kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara zorunlu olan K türü yetki belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan sağlandığına işaret eden Arslan, "Yarın itibarıyla başlayacak uygulama sayesinde, gerçek kişilerin zaman veya mekan kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat herhangi bir kuruma gitmeden, yol masrafı da yapmadan e-Devlet üzerinden K türü yetki belgelerini sadece 5 dakikada almaları mümkün hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle yaklaşık 15 günlük müracaat süreci sadece 5 dakikaya indirilmiştir." diye konuştu.

Kişilerin maliye, adli sicil, taşıt bilgileri ve MERNİS gibi tüm bilgilerinin elektronik ortamdan kontrol edileceğini ve bunlara ilişkin ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyeceğini vurgulayan Arslan, yeni hizmet sayesinde, vatandaşın işinin kolaylaşacağını ve bakanlık personelinin de iş yoğunluğunda büyük bir azalma yaşanacağını bildirdi.

Arslan, bu hizmetin diğer yetki belgeleri için de verilmesine ilişkin çalışmaların bakanlıkça hızla yürütüldüğünü dile getirdi.

Sözleşmeli taşıtlara e-Devlet'ten ilave işlem imkanı

Arslan, bakanlıkça yapılan çalışmalarla sözleşmeli taşıtların noter masrafı olmaksızın e-Devlet üzerinden ilave işlemlerine imkan sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşlemlerin yapılması sırasında, sözleşmeli olarak ilave edilecek taşıtın sahibi olan gerçek kişinin e-Devlet üzerinden muvafakati yeterli görülecek. Bu sayede, yetki belgesi sahibi firma, daha önce muvafakat verilen taşıtın e-Devlet üzerinden herhangi bir noter masrafına girmeden sözleşmeli olarak kendi yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli olarak ilave edebilecek. Böylece yetki belgesi sahiplerinin zaman veya mekan kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat notere veya herhangi bir kuruma gitmeden, yol masrafı da yapmadan e-Devlet üzerinden sözleşmeli taşıtları yetki belgelerine ilave etmelerine imkan sağlanmıştır."

Kurumda ve noterlerde yaşanan yoğunluk ve bekleme süresi de hesap edildiğinde, yaklaşık 2-3 gün süren işlemin artık 5 dakikada yapılabileceğine dikkati çeken Arslan, taşıtlar ve kişilere ilişkin, maliye, POLNET ve MERNİS kayıtlarının elektronik ortamda otomatik kontrol edileceğini belirtti.

Arslan, yarın itibarıyla uygulamaya konulacak yeni hizmet sayesinde, işlemlerin hızlanacağını ve vatandaşların işlerinin kolaylaşacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 529 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasal takibe düşen kişi sayısı ilk çeyrekte yüzde 5 azaldı
09 Mayıs 2018 12:48		 'Babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin'
09 Mayıs 2018 12:39
Jandarma yazlık kıyafetlerini giydi
09 Mayıs 2018 12:05		 Tabelalarda yabancı kelimeler küçültülecek
09 Mayıs 2018 11:47
Demiryolu hizmeti verilecek 39 hat Resmi Gazetede yayımlandı
09 Mayıs 2018 08:44		 İlk F-35'ler, 21 Haziran'da teslim ediliyor
09 Mayıs 2018 08:00
Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı belli oldu
08 Mayıs 2018 23:32		 Lise mezunu olmayan ev satamayacak
08 Mayıs 2018 23:06
Aile Hekimlerinin iller arası yerleştirme ilanı yayımlandı
08 Mayıs 2018 22:46		 Bakan Eroğlu'nun talimatıyla OGM'de rotasyon işlemleri ertelendi
08 Mayıs 2018 22:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 2
kafa nereye biz oraya 1
milletimiz tamam derse çekiliriz 4
t a m a m 3
Burak Yılmaz 1
uçak 2
zaytung 1
leicester city 2
eserekli 1
emniyet şeridi ihlali 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam