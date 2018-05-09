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Palandöken: Hediyeler annelerimizi sevindirip ekonomiyi canlandıracak

Annelere alınan küçük hediyelerin çok büyük değeri olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimize Anneler Günü vesilesiyle aldığımız ufak çaplı hediyeler büyük önem arz ediyor
09 Mayıs 2018 11:12
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Palandöken: Hediyeler annelerimizi sevindirip ekonomiyi canlandıracak

Annelere alınan küçük hediyelerin çok büyük değeri olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimize Anneler Günü vesilesiyle aldığımız ufak çaplı hediyeler büyük önem arz ediyor. Bu yüzden çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizle bu Anneler Günü'nde de annelerimizi unutmayalım. Aldığımız hediyeler hem annelerimizi sevindirecek hem de ekonomiyi canlandıracaktır. Esnaf ve sanatkarlarımız, geçen yılki Anneler Günü rekorunun bu yıl aşılmasını ve büyük bir hasılat elde etmeyi bekliyor" dedi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl Anneler Günü Ramazan ayının başlangıcına denk geliyor. Böyle mübarek bir günde annelerimizin hayır duasını almak için daha çok özen göstermeliyiz. Anneler Günü vesilesiyle aldığımız hediyelerle hem annelerimizi sevindirmeli hem de ekonomiye katkıda bulunmalıyız. Annelik mertebesine büyük önem verilen ülkemizde, tüm özel günlere oranla en fazla harcama Anneler Günü'nde yapılıyor. Geçen yıl Anneler Günü'nde büyük bir harcama rekoru kırıldı. Kartla yapılan harcamalarda en fazla ödeme 321 milyon TL ile kuyumculuk sektöründe oldu. Anneler Günü, başta kuyumcu esnafımız olmak üzere çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşya ve züccaciyeci, pastacı ve taksici esnafımızın en çok iş yaptığı günlerden biridir" diye konuştu.

"Piyasaya 10 milyar TL para girmesini bekliyoruz"

Bu yıl da Anneler Günü'nde rekor harcama beklediklerini ifade eden Palandöken, "Anneler Günü'nde yapılacak harcamalar her yıl yüzde 25 oranında artıyor. Bu yıl Anneler Günü'nde yapılacak harcamalarla piyasaya 10 milyar TL girmesini bekliyoruz. Yapılan promosyonlar ve indirimlerle birlikte alışverişler normal günlere kıyasla büyük bir artış gösteriyor. Özellikle öğrenciler ve orta gelirli vatandaşlar annelerinin gönlünü etmek için en fazla çiçek almayı tercih ediyor. Öte yandan elektronik ev aletleri Anneler Günü'nde en çok tercih edilen hediyelerin başında geliyor. Esnaf ve sanatkarımızda her zevke, her keseye uygun hediyeliklerle Anneler Günü'ne hazır. Vatandaşlarımız çiçeğini, takısını, hediyesini tanıdığı ve bildiği esnaftan almalı" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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