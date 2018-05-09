1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinsel tacizden yargılanan eski okul müdürü tutuklandı

Kırşehir'de 7 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski okul müdürü tutuklandı
09 Mayıs 2018 11:17
Yazdır
Cinsel tacizden yargılanan eski okul müdürü tutuklandı

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.T, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanığa iddianamede yer alan üzerine atılı suçlar hatırlatıldı.

İddianamede, A.T'nin merkeze bağlı bir köydeki ilköğretim okulunda müdür olarak görev yaptığı 2015 yılında, suç tarihinde yaşları 18'den küçük 7 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla velilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı, geçen ocak ayında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldığına yer verildi.

Sanık A.T. savunmasında hiçbir öğrencisini taciz etmediğini, hareketlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,597 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Resepsiyon görevlisini öldüren müfettişin 25 yıl hapis istendi
09 Mayıs 2018 12:34		 Çocukların korkunç oyunu çok acı bitti
09 Mayıs 2018 12:32
Tokat nedeniyle okul müdüründen şikayetçi oldu
09 Mayıs 2018 11:26		 Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış
09 Mayıs 2018 09:36
Dolandırıcıların son yöntemi 'mail order'
09 Mayıs 2018 07:30		 Döküm bandına sıkışan genç hayatını kaybetti
08 Mayıs 2018 23:31
15 yaşındaki kız not bırakıp 13'üncü kattan atladı
08 Mayıs 2018 23:01		 2 polis memurunu yaralayan 3 zanlı serbest bırakıldı
08 Mayıs 2018 20:48
22 yıl sonra aynı kader! Ailenin ikinci Nuh Tufan acısı
08 Mayıs 2018 20:36		 Özel harekatçı uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
08 Mayıs 2018 20:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 2
kafa nereye biz oraya 1
milletimiz tamam derse çekiliriz 4
t a m a m 3
Burak Yılmaz 1
uçak 2
zaytung 1
leicester city 2
eserekli 1
emniyet şeridi ihlali 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam