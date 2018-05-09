1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ, kripto hesaplarla seçimi etkilemeye çalışıyor

Siber güvenlik uzmanları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde değişik ideolojilerden görünen sosyal medya hesaplarını tek elden yönettiğini, etiket çalışmalarını kullanarak, toplum mühendisliği ve algı operasyonu için harekete geçtiklerini bildirdi
09 Mayıs 2018 11:34
Yazdır
FETÖ, kripto hesaplarla seçimi etkilemeye çalışıyor

Uzmanlar, seçim sürecine girilmesinin ardından sosyal medyadaki etkinliğini daha da arttıran FETÖ üyelerinin önceden oluşturdukları değişik profillerdeki kripto ve bot hesapları kullanarak, "Trend Topic TT" (En çok konuşulan) listesini şekillendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medyadaki toplum mühendisliği ve algı çalışmalarında yurt dışına kaçan FETÖ üyelerinin de aktif olarak yer aldığı kaydedildi.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ üyelerinin gizli hücreler şeklinde sosyal medyada da faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

FETÖ'nün harekete geçmek için sinsi bir şekilde beklediğini ifade eden Yüksel, devlet kurumlarının ve siber güvenlik uzmanlarının da bunları zaman zaman takibine aldığını söyledi.

"FETÖ'nün değişik profil ve düşünceleri temsil eden hesapları var"

Siber güvenlik uzmanı Yüksel, FETÖ'nün 17 ve 25 Aralık süreci ile 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminde kaos oluşturmak için devreye girdiğini, ortalığı karıştırmak için asılsız ihbarlarda bulunduklarını dile getirerek, "Devlet aklı yavaş çalışır ama gerektiği zaman, gerektiği müdahaleyi yapar. FETÖ'nün normal zamanlarda paylaşımlar yapan, tabiri caizse etliye sütlüye karışmayan, değişik profil ve düşünceleri temsil eden ama elinde bir güç olan sosyal medya hesapları var. Bunlar Bylock ile nasıl organize olunduğunu zaten bize gösterdiler." dedi.

FETÖ üyelerinin sosyal medyada kendilerini "zeki ve yetenekli insanlar" olarak lanse ettiğine dikkati çeken Yüksel, bu örgütün içinde bazı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapanların da bulunduğunu savundu.

Yüksel, bu kişilerin darbe girişiminden önce veya sonra yurt dışına kaçtığını ifade ederek, bu profillerin yakın zamanda sosyal medyada yeniden örgütlendiğini bildirdi.

"Bazı etiket kampanyalarında FETÖ ön plana çıkıyor"

FETÖ üyelerinin Türkiye'de kaos oluşturarak, yaklaşan seçimi yönlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Nasıl ki Gezi Parkı olaylarında çok müthiş bir organizasyon vardı. Hatta duvar yazıları bile şiir gibiydi. Bunun arkasında yurt dışındaki reklam ağlarının Türkiye'de bazı ajansları satın alması yer alıyordu. Buralarda çalışanlar da 'Başımızdaki gitsin de kim geliyorsa gelsin' diyen kişilerden oluşuyordu. Şimdi de sosyal medyadaki bazı etiket kampanyalarında FETÖ örgütü ön plana çıkıyor. Bu işi ilk başlatanlar arasında bot hesaplar çoğunlukta. Örneğin, ilk önce 200-300 bin sahte Twitter hesapları oluşturuyorsunuz. Twitter'ın verdiği teknik altyapı hizmetleriyle beraber bunlara bir yazılım aracılığıyla gerçek insan kullanıyor gibi iletiler attırabilirsiniz. İçerisine 'Trend Topic' yapacağınız konuyu etiketliyorsunuz. Böylece artık aynı anda binlerce ileti atabilirsiniz. Biz, bununla mücadele etmemiz gerektiğini defalarca söyledik. Sosyal medyada bildiğiniz bir savaş yaşanıyor. Bir taraf gayriahlaki şekilde vuruyor. Siz onun karşısında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Herkes yerli ve milli yazılımdan bahsediyor. 'Big data' ve 'yapay zeka' diyor ama bizim artık öğrenebilen yapılar inşa etmemiz gerekiyor."

Yavuz Sultan Selim Yüksel, Türkiye'nin sosyal medya aracılığıyla yapılabilecek algı yönetimlerine karşı koyabilecek erken uyarı sistemlerinin hazır olması gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün şu anda ülkenin yaşadığı kritik süreci yönlendirmek istediğini, sosyal medyada botlarla atılan iletilerde, "Hırsızlığa son, çocuk tecavüzleri bitsin, kadına şiddete hayır" şeklinde masum sloganlara yer verildiğini aktaran Yüksel, "Böylece vatandaşlar üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları sürekli ve kalıplaşmış bazı cümlelerle yapıyorlar. Bunu milyonlarca kişi söylemiş gibi bir bilgi kirliliği oluşuyor. Bir haber çıktığı zaman bilgi teyit platformlarında doğrulanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu kadar kirli bir ortam mevcut. Bu tamamen bir algıdır." diye konuştu.

FETÖ'nün daha çok siyasi ve politik konuların konuşulduğu platform olduğu için Twitter'da daha aktif olduğunu dile getiren Yüksel, bu örgütün değişik ideoloji ve profile sahipmiş gibi görünebilen birçok hesabı tek elden yönettiğini kaydetti.

" FETÖ, Türkiye'deki seçim sürecini sosyal medyadan etkilemeye çalışıyor"

Yüksel, sosyal medyada Türk insanını kamplaştırma amaçlı bazı sahte görsellerin de piyasaya sürüldüğüne dikkati çekerek, "Sosyal medyada fotoşoplu fotoğraflar üzerinden aynı zamanda toplum mühendisliği de yapılıyor. Konuya bilinçsizce bakılırsa, o fotoğrafın kimin paylaştığını, nereden geldiğini, hangi maksatla yapıldığını göremezseniz, işte bu oyuna çok çabuk geliyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Düşüncesi ne olursa olsun Türk insanın duygularıyla hareket ettiğini, istihbarat servislerinin de Türk insanın profiline göre derin analizler yapabildiğini kaydeden Yüksel, "FETÖ'nün Türkiye'deki toplum mühendisliğine katkı sağladığına yüzde yüz eminim. FETÖ üyesi olduğunu bildiğimiz hesaplara bakınca sosyal medyadaki etiket çalışmalarına birebir destek olunduğu açıkça görülüyor. Bunlar nitelikli dijital içerik oluşturma yeteneğine sahipler. Çünkü zamanında Türkiye'de de bunları yapıyorlardı. Şu anda da ABD'de yapıp servis ediyorlar. FETÖ'nün Türkiye'deki seçim sürecini sosyal medyadan etkilemeye çalıştığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Algı operasyonlarını yapacakları zamanları çok iyi belirliyorlar"

Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin ise FETÖ'nün kripto hesaplarla dijital operasyonları yöneten üst düzey isimlerine yönelik gerekli işlemlerin, Türkiye'deki ilgili kurumlar tarafından yapıldığını söyledi.

FETÖ'nün operasyonları yöneten beyin isimlerinin Türkiye'de olmadığına dikkati çeken Keskin, "FETÖ üyeleri, daha çok Almanya, Fransa, Belçika, Kanada, Amerika ile Pakistan olmak üzere birçok ülkeden kripto hesaplarla giriş yaparak ülkemizde algı operasyonları düzenliyor. Bu tür hesapları zaten her zaman aktif bir şekilde göremezsiniz. Bunlar algı operasyonlarını yapacakları zamanları çok iyi belirliyorlar." dedi.

"Algı operasyonu hiç basite alınacak bir konu değil"

Keskin, seçim sürecinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları değiştirilerek, bazı iletilerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilerek, sosyal medya aracılığıyla halkın birbirine düşürülmek istendiğini belirtti.

Muhalif seçmenlere dijital ortamda bilinçli saldırıların da yapıldığını ifade eden Keskin, "İnsanlar bu tip profillerin iktidar yanlısı olduğunu düşünüp negatif bir şekilde partiye ve liderine karşı ön yargılı davranmaya başlıyor. FETÖ'nün yaptıkları, bu algı operasyonu hiç basite alınacak bir konu değil. Kontrol edilemezse ülkemizde bir iç savaş ortamı oluşturmak isteyebilirler." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 4,002 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası kuruldu
09 Mayıs 2018 12:36		 Helikopter destekli FETÖ operasyonunda 7 kişiden 3'ü tutuklandı
09 Mayıs 2018 12:27
Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ'den 9 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2018 12:21		 Kırşehir'de Zaman Gazetesi abone çalışması yapan 14 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2018 12:07
Başkent'te Jandarma'da ankesör soruşturmasında 26 subay tutuklandı
09 Mayıs 2018 11:29		 Mahrem yapı operasyonunda 20 kişiden 17'si tutuklandı
09 Mayıs 2018 11:01
Gümrük Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'ndan 18 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
09 Mayıs 2018 10:56		 Eski öğretmene FETÖ'den 11 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2018 10:50
Darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
09 Mayıs 2018 10:45		 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
09 Mayıs 2018 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 2
kafa nereye biz oraya 1
milletimiz tamam derse çekiliriz 4
t a m a m 3
Burak Yılmaz 1
uçak 2
zaytung 1
leicester city 2
eserekli 1
emniyet şeridi ihlali 1
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam