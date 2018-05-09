Tabelalarda yabancı kelimeler küçültülecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kurallara göre, yön levhalarında Türkçe kelimelerin kullanımının esas alınacağını ve yabancı kelimeler kullanılmak istenirse Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğünde yazılacağını söyledi.

Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkçeye gereken önemin verilmediğini, hak ettiği hassasiyetin gösterilmediğini belirtti.

Türkçeye karşı kayıtsızlığın ve yabancı dillere özentinin herkesi etkisi altına aldığını ifade eden Erdem, dildeki yozlaşmanın en yoğun yaşandığı alanların başında tabelaların geldiğini vurguladı. Bu doğrultuda Türk Standartları Enstitüsü tarafından yön levhaları ile kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için önemli kurallar belirlendiğini anlatan Erdem, şunları söyledi:

"Kurallarla, uygulamadaki farklılıklar ortadan kaldırılmakta, ülke genelinde köy, mahalle, cadde, sokak, müze ve ören yeri levhaları ile kamu kurum ve kuruluş tabelalarının zemin ve yazı renkleri, yazı puntoları da standartta bağlanmaktadır. Bilgilendirme levhalarında zemin turkuaz, yazı ise beyaz renkte olacak. Yön levhalarında Türkçe kelimelerin kullanımı esas alınacak, yabancı kelimeler kullanılmak istenirse Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğünde yazılacak. Tabelalar şehir estetiğini ve mimari dokusunu bozmayacak, şehrin tabii ve tarihi görünümü ile uyumlu olacak."

Tabela ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanıklı malzemeden ışıklı veya ışıksız olarak yapılacağına işaret eden Erdem, birden fazla cephesi olan binaların en fazla iki cephesine asılacağını kaydetti.

Tabelaların dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten ögeler içeremeyeceğini, kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyuru ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelaların bulundurulmayacağını aktaran Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabelalarda alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren ve toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engelliler ile ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak. Tabelalar ağaçlara asılmayacak. Bu standartlar ile tabelaların yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçileceğine inanıyorum."

Erdem, "Neden tekrar milletvekili aday adayı olmadınız?" yönündeki soruya ilişkin de kendisinin 5 dönem milletvekili görevinde bulunduğunu söyledi. Gençlerin önünü açmak istediğini dile getiren Erdem, "Önemli olan zamanı geldiğinde görevi bırakabilmektir. Başka heyecanlarım, yapacak işlerim var, bunların başında da dil sevdası geliyor. Artık buraya yoğunlaşmak istiyorum. Görevi bizden daha iyi yapabilecek nesil geliyor." diye konuştu.

Meclisteki son basın toplantısını yaptığını ifade eden Erdem, 24 Haziran'da yapılacak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider de katıldı.