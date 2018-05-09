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Yurt dışı seçmenlerinin oy kullanabilmeleri için son başvuru tarihi 21 Mayıs

Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanların, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için en geç 12 Mayıs'ta adres beyanında bulunmaları gerekiyor
09 Mayıs 2018 11:51
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Yurt dışı seçmenlerinin oy kullanabilmeleri için son başvuru tarihi 21 Mayıs

Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanların, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için en geç 12 Mayıs'ta adres beyanında bulunmaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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