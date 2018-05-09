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Gelişmeler ile birlikte Dolar geriledi borsa yükseldi

TCMB'nin attığı adımlar ve öğleden sonra ekonomi yönetiminin Külliye'de toplantı gerçekleştireceği haberleri ile dolar düştü, borsa yükseldi
09 Mayıs 2018 11:53
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Gelişmeler ile birlikte Dolar geriledi borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ve ekonomi yönetiminin toplanacağı haberleri ile dolar/TL 4,28'in altına gerilerken, BIST 100 endeksi 100.000 puanın üzerine çıktı.

Güne yükselişle başlayan ve 4,3746 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, TCMB'nin attığı adımlar ve öğleden sonra ekonomi yönetiminin Külliye'de toplantı gerçekleştireceği haberleri ile düşüşe geçti. Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif katkısı ile alımların güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1 artışla 100.000 puanın üzerine çıktı.

Dolar/TL, bu gelişmelerle 4,2742'yi görmesi sonrasında saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 4,2780'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 1,5 düşüşle 5,0650, sterlin/TL de yüzde 1,4 gerileyerek 5,7930'dan işlem görüyor.

TCMB bugün yaptığı açıklamada Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri yoluyla oluşacak pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabileceğini belirtirken, ayrıca TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde de tutarı 1 milyar 250 milyon dolardan 1 milyar 500 milyon dolara yükseltti.

Analistler, Merkez Bankası'nın adımları ve öğleden sonra İstanbul'daki toplantılarını iptal eden ekonomi yönetiminin, Ankara'da toplanacağına ilişkin haberlerin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını kaydetti.

Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde 97.849,20 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu gelişmelerle yükselişe geçerek şu dakikalarda yüzde 1 artışla 100.500 puana çıktı
Anadolu Ajansı
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