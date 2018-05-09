1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma yazlık kıyafetlerini giydi

6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni yazlık üniformalarıyla vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor
09 Mayıs 2018 12:05
Yazdır
Jandarma yazlık kıyafetlerini giydi

- Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni yazlık üniformalarıyla vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Eski kıyafetlere nazaran günlük kullanım için çok daha rahat olan yeni tip mavi renkte olan yazlık kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılıyor.

Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola takıldı.

Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması bulunuyor.

Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlendi.

Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,874 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasal takibe düşen kişi sayısı ilk çeyrekte yüzde 5 azaldı
09 Mayıs 2018 12:48		 'Babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin'
09 Mayıs 2018 12:39
Tabelalarda yabancı kelimeler küçültülecek
09 Mayıs 2018 11:47		 K türü yetki belgesi artık E-Devlet'ten verilebilecek
09 Mayıs 2018 11:08
Demiryolu hizmeti verilecek 39 hat Resmi Gazetede yayımlandı
09 Mayıs 2018 08:44		 İlk F-35'ler, 21 Haziran'da teslim ediliyor
09 Mayıs 2018 08:00
Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı belli oldu
08 Mayıs 2018 23:32		 Lise mezunu olmayan ev satamayacak
08 Mayıs 2018 23:06
Aile Hekimlerinin iller arası yerleştirme ilanı yayımlandı
08 Mayıs 2018 22:46		 Bakan Eroğlu'nun talimatıyla OGM'de rotasyon işlemleri ertelendi
08 Mayıs 2018 22:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beşiktaş'ın artık 3.bile olamaması 2
bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar 2
Apartman önü park kavgası 3
mültecileri suriye'ye geri gönderme vaadi 1
dusko tosic'in kırmızı kart cezalısı iken oynaması 2
karaca 1
can sıkıntısını gideren şeyler 3
baca 1
Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları,24 Ha 1
dolmuşa binmek 3
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam