MEB'i bekleyen Maarif Müfettişliği sorunu

Bakanlık Maarif Müfettişi atamalarının yapılmasının ardından açılan davada atamaya esas olan kılavuzun yürütmesi durdurulmuştu. https://www.memurlar.net/haber/700993/danistay-maarif-mufettisi-atamasini-neden-durdurdu.html

Bakanlık bu arada yönetmelik yayımlamış fakat kılavuzla yapılan atamalarla ilgili bir işlem yapmamıştı.

Bu nedenle hukuka aykırı kılavuz ile yapılan atamalar sakata binmişti. Buna rağmen atamaların iptali yoluna gidilmemişti. Oysa ki yargı kararları, iptal edilen işlem hiç doğmamış gibi işlem yapılmasını adeta kural haline getirmiştir

Yine Eğitim İş Sendikası tarafından bir üyeleri üzerinden açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kez de yapılan mülakatları tümü iptal edildi. https://www.memurlar.net/haber/737222/tum-maarif-mufettisligi-mulakatlarinin-iptaline-karar-verildi.html

Bu kararın verildiği davada tüm atamaların da iptali talep edilmiş fakat bu yönde karar çıkmamıştı. Bunun da sebebi dava açıldığı tarihte henüz atamaların tamamlanmamış olması gösterildi. Bu da göstermektedir ki tüm atamaların iptali için başlatılacak bir yargı sürecinde atamalar da iptal olacaktır.

MEB bu riske hiç girmeden hükümeti ikna ederek hazır meclis de açık iken bir düzenleme yapılarak kadro sayısı arttırılabilir, mevcut maarif müfettişlerinin (bakanlığa atanmış olanlar dahil) aynı şartlarda bakanlık maarif müfettişi olarak ataması yapılabilir, kadronun çok olduğu düşünülüyorsa zaman içinde emekli olaların, istifa edenlerin kadroları düşürülebilir.

Aksi halde MEB de kaos yaratacak ya da hukuka aykırı bir uygulamaya daha şahit olunacaktır.

Maksut BALMUK