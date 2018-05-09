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Kırşehir'de Zaman Gazetesi abone çalışması yapan 14 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kapatılan gazete ve diğer yayın organları için zorla abone çalışması yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnaf, mühendis ve iş adamlarının da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında FETÖ'nün kapatılan gazete ve diğer yayın organları için zorla abone çalışması yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Başsavcılık tarafından 15 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından Kırşehir, Batman, Ankara ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda aralarında esnaf, mühendis ve iş adamlarının da bulunduğu O.Ş, M.Y, B.Y, V.S, H.Ş, M.A, N.M, İ.T.E, İ.A, E.A, M.Ç, N.K, H.S. ve A.Ş. gözaltına alındı.
Kırşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Hakkında yakalama kararı olan ve Kırşehir'deki adresinde bulunamayan G.A'nın ise yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü
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