1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni

Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti
09 Mayıs 2018 12:09
Yazdır
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni

Hükümet, parlamenter hükümet sistemi yerine getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik tasarıyı TBMM'ye sevk etti.

Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni hükümet sistemine bağlı olarak Anayasada;

- Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmış,

- Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzük şeklindeki düzenleyici işlem uygulamasına son verilmiş,

- Savaş hali hariç askeri mahkemelerin kurulamayacağı düzenlenmiş,

- Cumhurbaşkanına bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlemesi, kamu tüzelkişiliğinin kurulması, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri, Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri ile yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilme yetkisi verilmiştir.

Anayasada gerçekleştirilen yeni hükümet sistemine geçiş için yapılan değişiklikler ilgili kanunlarda bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli hale getirmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20/4/2018 tarihli ve 1183 sayılı Kararıyla 3/11/2019 tarihinde yapılması planlanan 27 nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi 24/6/2018 olarak değiştirilmiştir. Bu sebeple Anayasa değişikliğinin gerektirdiği kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılması önem arz etmekte olup ivedi olarak yapılması gereken bazı düzenlemelerin kanun hükmünde kararname çıkarılması yoluyla gerçekleştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Bu kapsamda çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler ile yeni hükümet sisteminde uygulaması kalmayacak olan tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden çıkarılması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılması öngörülmekte olup bu düzenlemeler yapılırken kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, atama ve görevde yükselmede kariyer ve liyakat esaslarının esas alınması, kamu hizmetlerinde koordinasyonun sağlanması ve kaynak kullanımında israfın önlenmesi gibi ilkeler gözönünde bulundurulacaktır.

Tasarı ile, yukarıda belirtilen düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 21,821 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenci affı düzenlemesi kimleri kapsıyor?
01 Mayıs 2018 01:28		 Milyonları ilgilendiren tasarı TBMM'de/ Tam Metin
30 Nisan 2018 23:12
Takipsizlik alan ve beraat edenler için KHK çıkacak
13 Nisan 2018 11:23		 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde cinsel istismar düzenlemesi yapılıyor
11 Nisan 2018 13:37
Sözleşmeli personelin çalışma ile ücret sınırları belirlendi
30 Mart 2018 13:15		 TBMM'ye sunulan 75 maddelik torba kanun tasarısının tam metni
02 Şubat 2018 21:36
Ağbal, TBMM'ye sevk edilen tasarının detaylarını açıkladı
02 Şubat 2018 14:05		 TBMM'ye sunulan, YSK Kanun teklifinin tam metni
22 Kasım 2017 17:10
Bakanlar Kurulu toplandı, 6 bakan katılmadı
30 Ekim 2017 14:39		 Yaz saati için Bakanlar Kuruluna yetki verildi
24 Ekim 2017 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Benzin ve motorinde indirim
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beşiktaş'ın artık 3.bile olamaması 2
bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar 2
Apartman önü park kavgası 3
mültecileri suriye'ye geri gönderme vaadi 1
dusko tosic'in kırmızı kart cezalısı iken oynaması 2
karaca 1
can sıkıntısını gideren şeyler 3
baca 1
Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları,24 Ha 1
dolmuşa binmek 3
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam