Helikopter destekli FETÖ operasyonunda 7 kişiden 3'ü tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinden zodyak botla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerinin dikkatini çekerek takibe alınan ve bu sırada bindikleri botun Aliağa ilçesi Çakmaklı Sahilinde karaya vurması sonrası kaçtıkları arazide yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari 7 zanlısından 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) birlikte düzenlediği operasyonla Çakmaklı Mahallesinde yakalanan TRT'den ihraç edilen Osman T.S. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ihraç edilen eşi Şükriye S, RTÜK'ten ihraç edilen Fatih A. ile BTK'dan ihraç edilen eşi Yüsra A, kapatılan Kaynak Holding danışmanı Özkan İ. ile kapatılan Yamanlar Kolejinde Kimya Öğretmenliği yapan eşi Dilek İ. ve tekstilci Hüsnü Ç'nin işlemleri Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tamamlandı.

Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılardan Hüsnü Ç, Osman T.S. ile eşi Şükriye S. "Silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından tutuklandı.

Şükrüye S'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ/PDY üyeliğinden yargılamasının sürdüğü öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Fatih A. ve eşi Yüsra A. ile Özkan İ. ise soruşturma dosyalarının bulunduğu iller olan Ankara, İstanbul ve Bursa'dan gelen güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gözaltı süresi uzatılan Dilek İ. ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Gözetim altına alınan zanlılara ait yaşları 4 ile 8 arasındaki 3 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

- Sahil Güvenlik 20 mil kovalamış

Bu arada, dün Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde FETÖ firarilerinin helikopter ve drone destekli operasyonla yakalanmasına ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce İzmir'e geldikleri tespit edilen şüpheliler, Foça ilçesinde günlük kiralık bir eve yerleşti. Burada uygun zamanı kollayan şüpheliler, irtibata geçtikleri göçmen kaçakçılığı şebekesiyle kendilerini Yunanistan'ın Midilli adasına geçirmeleri karşılığında kişi başı 2 bin Avro'ya anlaştı.

Dün gece Foça sahilinden saat 01.00 sularında denize açılan FETÖ firarileri, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi.

Gecenin karanlığında hızla ilerleyen zodyak botu takibe alan ekipler, durumu MİT ve jandarmaya da bildirdi.

Helikopter desteği ile başlatılan takip sırasında zanlıların profesyonelce davranarak kendilerini bölgede avlanan balıkçı teknesi gibi göstermeye çalıştıkları belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde 20 mil kovaladığı Zodyak botun uluslararası sulara geçmesi önlenirken hızla sahile dönmeye başlayan bot karaya oturunca içinde bulunan 3'ü kadın 3'ü çocuk 10 kişi gecenin karanlığından da faydalanarak kırsal arazide ve mahalle aralarında izlerini kaybettirmek için çevreye dağıldı.

Helikopter ve drone desteği ile takibi sürdüren güvenlik güçleri yanlarındaki 3 çocukla birlikte 5 FETÖ firarisini yaklaşık 7 saat süren kovalamaca sonucu yakaladı. Kaçan zanlılardan bir kısmının bölgedeki kullanılmaz durumdaki bir yazlıkta gözaltına alındıkları belirtildi.

- Jandarma yol kontrolünde yakaladı

Firarilerden Kaynak Holding danışmanı Özkan İ. ile kapatılan Yamanlar Kolejinde Kimya Öğretmenliği yapan eşi Dilek İ'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yol güzergahlarında kapama noktaları oluşturdu.

Yapılan kontrollerde 2 şüpheli de yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Güvenlik güçlerince aynı Zodyak botta eşleri ile birlikte bulunan şüphelilerin birbirlerini daha önceden tanıyıp tanımadıklarının araştırıldığı, örgütün aranan mensuplarını göçmen kaçakçılığı organizasyonu ile bir araya getirip yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekenin varlığı üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

- Operasyon

Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken Aliağa ilçesi Çakmaklı sahilinde karaya vuran bottan inerek gecenin karanlığında arazide kaçmak isteyen aralarında TRT, BTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve RTÜK gibi kurumlardan ihraç edilen FETÖ firarilerinin bulunduğu zanlılar, güvenlik güçlerinin uzun süren takibi sonucunda yakalanmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların üzerlerinde 13 bin Avro, 5 bin dolar para ile poşet içerisinde 1 altın kolye ucu, 2 çeyrek altın ve 2 yüzük ile sahte kimlikler ele geçirilmişti.