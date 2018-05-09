1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Helikopter destekli FETÖ operasyonunda 7 kişiden 3'ü tutuklandı

Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan aralarında TRT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, BTK ve RTÜK gibi kurumlardan ihraç edilen firari FETÖ zanlılarının da bulunduğu 7 kişiden 3'ü tutuklandı
09 Mayıs 2018 12:27
Yazdır
Helikopter destekli FETÖ operasyonunda 7 kişiden 3'ü tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinden zodyak botla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerinin dikkatini çekerek takibe alınan ve bu sırada bindikleri botun Aliağa ilçesi Çakmaklı Sahilinde karaya vurması sonrası kaçtıkları arazide yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari 7 zanlısından 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) birlikte düzenlediği operasyonla Çakmaklı Mahallesinde yakalanan TRT'den ihraç edilen Osman T.S. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ihraç edilen eşi Şükriye S, RTÜK'ten ihraç edilen Fatih A. ile BTK'dan ihraç edilen eşi Yüsra A, kapatılan Kaynak Holding danışmanı Özkan İ. ile kapatılan Yamanlar Kolejinde Kimya Öğretmenliği yapan eşi Dilek İ. ve tekstilci Hüsnü Ç'nin işlemleri Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tamamlandı.

Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılardan Hüsnü Ç, Osman T.S. ile eşi Şükriye S. "Silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından tutuklandı.

Şükrüye S'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ/PDY üyeliğinden yargılamasının sürdüğü öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Fatih A. ve eşi Yüsra A. ile Özkan İ. ise soruşturma dosyalarının bulunduğu iller olan Ankara, İstanbul ve Bursa'dan gelen güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gözaltı süresi uzatılan Dilek İ. ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Gözetim altına alınan zanlılara ait yaşları 4 ile 8 arasındaki 3 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

- Sahil Güvenlik 20 mil kovalamış

Bu arada, dün Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde FETÖ firarilerinin helikopter ve drone destekli operasyonla yakalanmasına ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce İzmir'e geldikleri tespit edilen şüpheliler, Foça ilçesinde günlük kiralık bir eve yerleşti. Burada uygun zamanı kollayan şüpheliler, irtibata geçtikleri göçmen kaçakçılığı şebekesiyle kendilerini Yunanistan'ın Midilli adasına geçirmeleri karşılığında kişi başı 2 bin Avro'ya anlaştı.

Dün gece Foça sahilinden saat 01.00 sularında denize açılan FETÖ firarileri, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi.

Gecenin karanlığında hızla ilerleyen zodyak botu takibe alan ekipler, durumu MİT ve jandarmaya da bildirdi.

Helikopter desteği ile başlatılan takip sırasında zanlıların profesyonelce davranarak kendilerini bölgede avlanan balıkçı teknesi gibi göstermeye çalıştıkları belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde 20 mil kovaladığı Zodyak botun uluslararası sulara geçmesi önlenirken hızla sahile dönmeye başlayan bot karaya oturunca içinde bulunan 3'ü kadın 3'ü çocuk 10 kişi gecenin karanlığından da faydalanarak kırsal arazide ve mahalle aralarında izlerini kaybettirmek için çevreye dağıldı.

Helikopter ve drone desteği ile takibi sürdüren güvenlik güçleri yanlarındaki 3 çocukla birlikte 5 FETÖ firarisini yaklaşık 7 saat süren kovalamaca sonucu yakaladı. Kaçan zanlılardan bir kısmının bölgedeki kullanılmaz durumdaki bir yazlıkta gözaltına alındıkları belirtildi.

- Jandarma yol kontrolünde yakaladı

Firarilerden Kaynak Holding danışmanı Özkan İ. ile kapatılan Yamanlar Kolejinde Kimya Öğretmenliği yapan eşi Dilek İ'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yol güzergahlarında kapama noktaları oluşturdu.

Yapılan kontrollerde 2 şüpheli de yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Güvenlik güçlerince aynı Zodyak botta eşleri ile birlikte bulunan şüphelilerin birbirlerini daha önceden tanıyıp tanımadıklarının araştırıldığı, örgütün aranan mensuplarını göçmen kaçakçılığı organizasyonu ile bir araya getirip yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekenin varlığı üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

- Operasyon

Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken Aliağa ilçesi Çakmaklı sahilinde karaya vuran bottan inerek gecenin karanlığında arazide kaçmak isteyen aralarında TRT, BTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve RTÜK gibi kurumlardan ihraç edilen FETÖ firarilerinin bulunduğu zanlılar, güvenlik güçlerinin uzun süren takibi sonucunda yakalanmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların üzerlerinde 13 bin Avro, 5 bin dolar para ile poşet içerisinde 1 altın kolye ucu, 2 çeyrek altın ve 2 yüzük ile sahte kimlikler ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,589 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ'nün avukat yapılanması davasında karar
09 Mayıs 2018 15:37		 FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 21 gözaltı
09 Mayıs 2018 15:22
Eski yarbay Levent Türkkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
09 Mayıs 2018 15:09		 FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
09 Mayıs 2018 14:21
Uşak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
09 Mayıs 2018 13:34		 FETÖ ilçe imamının evinde seçmen kütükleri bulundu
09 Mayıs 2018 13:32
TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası kuruldu
09 Mayıs 2018 12:36		 Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ'den 9 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2018 12:21
Kırşehir'de Zaman Gazetesi abone çalışması yapan 14 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2018 12:07		 FETÖ, kripto hesaplarla seçimi etkilemeye çalışıyor
09 Mayıs 2018 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
Trump kararı sonrası Dolar'da yeni rekor: 4,38 TL
Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!
Bakan'dan 'bedelli askerliğe' yeşil ışık yakan açıklama
Benzin ve motorinde indirim
Flaş! Hükümet, yetki tasarısını TBMM'ye sevk etti... İşte tam metni
TAMAM mesajlarına tepki... 24 Haziran'da görüşürüz
Gökçek'ten anket: FETÖ'cüler kimi destekleyecek?
Hemşire ile astsubayın Anıtkabir'de çektiği selfie evliliğe dönüştü
Üniversitelerin bölünmesi tasarısı yasalaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gül kolonyası 1
akik 1
kanı 3
santra 1
dolmuşa binmek 3
Breaking Bad 3
sevdiğim kız abi diyince 2
ahdım olsun faizler,enflasyon ve cari açık düşecek 2
antalyaspor yönetiminin izmir marşı'na kızması 1
can sıkıntısını gideren şeyler 3
SON İLANLAR
Balıkesir Polisevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Polat Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Alacak
Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 6 Akademik Personel Alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 20 Akademik Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam