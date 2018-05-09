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Çocukların korkunç oyunu çok acı bitti

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin içerisinde çakmak tüpü ile torpil patlatan çocuklar, yanarak hastanelik oldu
09 Mayıs 2018 12:32
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Çocukların korkunç oyunu çok acı bitti

Olay, saat 21.00 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesi Yeni Mahalle'de bir sokakta park halindeki kamyonette meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetin içerisinde oturan 3 arkadaş çakmaklarına gaz bastıktan sonra yanlarında bulunan torpili ateşlemeleriyle büyük bir gürültüyle patlama oldu.

Aracın ön camı patlamayla yerinden çıkarak dışarı fırlarken, şoför mahallindeki döşemeler parçalandı.

Patlamada çıkan alevlerden A.Ö. (15), H.K. (14) ve A.E.Y'nin kolları, elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine getirilen üç çocuk tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kamyonet içerisinde ve çevresinde boş çakmak tüp ve kapakları ile çocukların patlattığı torpil buldu.

İhlas Haber Ajansı
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