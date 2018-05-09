Resepsiyon görevlisini öldüren müfettişin 25 yıl hapis istendi

- Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü iddia edilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi Adnan Bay ile oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Bay ve tutuksuz yargılanan oğlu Mehmet Alperen Bay, müdahiller Remzi Ersoy ve Zübeyde Pamuk ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, ilköğretim müfettişi Adnan Bay'ın, oğlu Mehmet Alperen Bay'ı İtalya'ya götürmek için Atatürk Havalimanına gittiği, terör saldırısı nedeniyle uçağa binemeyip Bahçelievler öğretmenevine geldiklerini belirtti.

Resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'tan oda isteyen Bay'ın, kimliğinin sorulması üzerine "Ben Milli Eğitim müfettişiyim, sen kimsin de benden kimlik istiyorsun." dediği ifade edilen mütalaada, Pamuk'un da kimlik görmeden oda tahsisi yapamayacağını, havalimanındaki patlama nedeniyle odaların dolu olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Mütalaada, diğer sanık Mehmet Alperen Bay'ın araya girerek babasını resepsiyondan lobiye doğru uzaklaştırdığı dile getirilerek, Adnan Bay ile Cemalettin Pamuk arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandığı, araya girmeye çalışan Mehmet Alperen Bay'a da Pamuk'un yumrukları geldiği kaydedildi.

İşitme kaybı nedeniyle kulağından ameliyat olan oğlunun yüzüne doğru şiddetli 5, 6 tokat atıldığını gören baba Adnan Bay'ın belinden taşıma ruhsatlı tabancasını çıkartarak Pamuk'a ateş etmeye başladığı ifade edilen mütalaada, Pamuk'un 5 kurşunla öldüğü, sanıkların ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları belirtildi.

Mütalaada, otel defterinin incelenmesi sonucunda, olay günü itibariyle konaklamak için boş oda bulunduğunun tespit edildiğine değinilerek, sanık Mehmet Alperen Bay'ın unsurları itibariyle oluşmayan, "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan beraati istendi.

Sanık Adnan Bay hakkında, "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın ayrıca kavgayı ayırmaya çalışan mağdur Remzi Ersoy'u da sağ ayak bileğinden yaralaması sebebiyle 2 yıl 1 ay 15 günden, 6 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması ve tahliyesi istendi.

Maktul Cemalettin Pamuk'un avukatı Hacı Dursun Kızıltan, mütalaaya katılmadıklarını, olayın içerisinde olmuş gibi yorum yapıldığını, kamera görüntülerinin izlenerek karar verilmesini talep etti.

Olayın mafya infazı şeklinde olduğunu, savcının ise basit bir şekilde değerlendirdiğini öne süren Kızıltan, "Böyle bir ceza olmaz, her tokat için bir kurşun sıkılmıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Bay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, MEB'de ilköğretim müfettişi olarak görev yapan Adnan Bay'ın, geçen haziran ayında İtalya'ya gidecek olan oğlu Mehmet Alperen Bay ile Atatürk Havalimanına hareket ederken, havalimanına terör saldırısı düzenlenince vazgeçtikleri anlatılıyor.

İddianamede şüpheli Adnan Bay ile oğlunun, konaklamak için Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ne gittiği ve görevli maktul Cemalettin Pamuk'tan oda istediği anlatılırken, taraflar arasında çıkan kavgada maktul Pamuk'un, Adnan Bay'a yumruk attığı, Adnan Bay'ın da ruhsatlı tabancasıyla hedef gözeterek Pamuk'a ateş ederek vurduğu, Adnan Bay'ın oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ise "maktulün kaçmasını ve kendisini korumasını engellediği" ve bu şekilde suça iştirak ettiği belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Adnan Bay ile oğlu Mehmet Alperen Bay'ın ayrı ayrı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.