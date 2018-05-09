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TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası kuruldu
TSK, Suriye'nin İdlib ilçesine 10'uncu olan 5 numaralı gözlem noktasını kurdu
TSK, Suriye'nin İdlib bölgesinde ikinci gözlem noktasını da oluşturdu.
Yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, İdlib'de 13 Ekim'de birinci, 23 Ekim'de de ikinci gözlem noktası oluşturuldu.
TSK açıklamasında bir hafta içinde gerçekleşen terörle mücadele operasyonları hakkında da bilgi verildi.
Operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Bir haftada Kuzey Irak ve Türkiye içindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 72.
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