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'Babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin'

İçişleri Bakanı Soylu: Sevgili cocuklar, babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin, hızlı gitmemesini ne olursunuz naz edin, rica edin ve ondan isteyin. Araba kullanırken cep telefonu kullanmamasını ona lütfen soyleyin. Sizler buyudugunuzde asla boyle seyler yapmayın
09 Mayıs 2018 12:39
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'Babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili cocuklar, babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin, hızlı gitmemesini ne olursunuz naz edin, rica edin ve ondan isteyin. Araba kullanırken cep telefonu kullanmamasını ona lütfen soyleyin. Sizler buyudugunuzde asla boyle seyler yapmayın." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "Trafikte Çocuk Güvenliği Semineri"ne katıldı.

Seminere, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, daire başkanları, birim amirleri ve çok sayıda davetli ve çocuk katıldı.

Programda konuşan Soylu, hayalinin, kendisinin ve mesai arkadaşlarının uyusturucu illetiyle, terorle sonuna kadar savasan, huzuru ve guveni temin icin ugrasan, trafikte canların kaybolmasını engellemek icin elinden geleni yapan insanlar olarak tanınmak olduğunu belirtti.

Dunyadaki tum aracların yarısından azına sahip olan dusuk ve orta gelirli ulkelerde yasanan trafik kazalarının bu sebeple yasanan olumlerin yaklasık yuzde 90'ını olusturduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'nin bu potanın dısında kalması gerektiğini bildirdi.

Bakan Soylu, trafigi yönetirken izleme, temas ve gorunurlugu artırma, uzmanlasma ve trafikteki insan davranıslarını degistirmek stratejilerini izlediklerini vurgulayarak, teknolojik altyapı, kamera ve plaka tanıma sistemleriyle trafiği doğru ve eksiksiz şekilde izleyebildikleri bir yapıyı oluşturduklarını kaydetti.

Gizli kapaklı denetim olmayacağını ve bu amaçla tuzak radar uygulamasını kaldırdıklarını anımsatan Soylu, "2017 yılından itibaren okul servis araclarının denetimlerine yonelik bir calısma baslattık. Sadece polis bolgesinde 2017'nin ilk 4 ayında 83 bin okul servis aracı denetlenirken 2018'in ilk dort ayında yuzde 122 artısla bu sayıyı 184 bin 259'a cıkardık." dedi.

- Uyusturucu test kitleriyle etkin denetim

Soylu, Okul Servis Aracları Yonetmeliginde de bazı duzenlemeler yapıldığını vurgulayarak, denetimlerde uyusturucu test kitlerinin de kullanıldığını anlattı.

Uyusturucu ve uyarıcı madde kullanımının ölçülmesi icin daha önce kan testinin yapılması gerektiğini kaydeden Soylu, "Bu aletlerle arac basında test yapılabilme imkanına sahiptir. 10 pilot ilde uygulanmasına ragmen bir yıl icinde uyusturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan islem yapılan surucu sayısında yuzde 89,7 oranında artıs saglanmıstır ve 2017 sonu itibarıyla toplam bin 110 surucuye islem yapılmıstır." diye konuştu.

Trafik personelinde uzmanlasmaya agırlık verdiklerini anlatan Soylu, trafik kazalarını önlemeye çalışırken, mevcut sürücülere neleri yapmamaları gerektiğini anlattıklarını, ancak asıl meselenin gelecegin suruculerini dogru egitmek olduğunu belirtti.

- "Gec kalmıs egitim, isimize yaramıyor"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugun bu salondaki cocuklarımızın hemen hepsi, 18 yasına girince veya birkac yıl sonra ehliyet alacaklar. Onlara emniyet kemeri takmanın gerekliligini, asırı hız yapmanın tehlikesini, direksiyon basında cep telefonu kullanmanın yanlıslıgını, gelecekte degil, bugun ogretmek durumundayız. Sadece arac icinde degil, arac dısında da aslında trafigin icindeyiz. Yaya olarak nasıl davranacagımızı da bu yaslarda ogretmek durumundayız. Gec kalmıs egitim, her birimiz biliyoruz ki maalesef bizim isimize yaramamaktadır. Çocuklarımıza trafik egitimini erken yaslarda vermek, hem bugun icin cocuklarımızın karıstıgı kaza oranını dusuruyor hem de gelecekteki kazaları onluyor. Trafik egitimindeki amacımız, yasal kosulların belirledigi trafik kurallarını, kisilerin dogal davranısları haline donusturmektir."

- Çocukların karıştığı kazalarda azalma

Trafik Dedektifleri Projesi'ne 2013'te başlandığını ve geçen yıl sonu itibarıyla eğitim verilen çocuk sayısının 4 milyona ulaştığına işaret eden Soylu, şu bilgileri verdi:

"2016 yılına gore 2017 yılında 4-17 yas aralıgındaki cocuklarımızın karıstıgı trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında yuzde 11,24 azalma oldu. Egitimlerin basladıgı 2013 yılı ile 2017 sonunu karsılastırdıgımızda ise 3-17 yas aralıgındaki trafik kazası can kayıplarında yuzde 26 oranında azalma goruyoruz. İlk 4 aylar karsılastırması ise 2017'ye gore 2018'de aynı yas grubundaki cocuklarımızın yaya olarak karıstıgı kazalarda, can kaybının yuzde 29 oranında azaldıgını gostermektedir."

Çocuklara trafik güvenliği bilincinin aşılanması için ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir seferberlik haline geçilmesi gerektiğini belirterek, "İnsan hayatının standardının yükselmesinin sadece gelir seviyesiyle ilişkili değil, risklere karşı insan hayatının en yüksek derecede korunmasıyla mümkün olur" ifadesini kullandı.

Kanunda var olan ve bugüne kadar geri bırakılmış veya gerekli hassasiyet gösterilmemiş tum tedbirleri uygulamaya gecirdiklerine değinen Soylu, bu durumla ilgili de olumlu geri donusler aldıklarını aktardı.

Soylu, burada cocukları, gelecegin suruculerini dogru alıskanlıklarla yetistirmeye çalıştıklarını belirterek, herkesi "Bu Kemer Sana Çok Yakısacak" adlı bir slogan ve afiş yarısmasıyla ilgilenmeye davet etti.

- "Babanızdan hızlı gitmemesini isteyin"

Trafikte hayatların sonmedigi guzel gunlere hep birlikte ulasma temennisinde bulunan Soylu, şöyle devam etti:

"Sevgili cocuklar, sizlerden bir ricam var. Hani bazen bir sey istediginizde naz yapıyorsunuz, ısrar ediyorsunuz ya iste onu trafik kuralları icin de ne olursunuz yapın. Babanızdan emniyet kemerini takmasını lütfen isteyin, hızlı gitmemesini ne olursunuz naz edin, rica edin ve ondan isteyin. Araba kullanırken cep telefonu kullanmamasını ona lütfen soyleyin. Sizler buyudugunuzde asla boyle seyler yapmayın. Sizler bizim her seyimizsiniz. Hem amacımız, hem gucumuz hem de gelecegimizsiniz."

Soylu, daha sonra trafik polisi üniforması giyen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar da tek tek söyledikleri çeşitli sloganlarla trafik kurallarına uyulmasını istedi.

- Vatandaşların duyarlılığının artırılması amaçlandı

Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren de vatandaşların trafik güvenliğine ilişkin duyarlılıklarının artırılması amacıyla Trafik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Bu yıl Trafik Haftası'nın temasının, çocukların trafik konusunda eğitilmesi olarak belirlendiğine işaret eden Gülveren, yapılan yatırımlar sayesinde, trafik güvenliği konusunda çok ciddi kazanımlar elde edildiğini aktardı.

Gülveren, "Yol kullanıcıları, trafik kurallarına uymaları halinde kazalar ve dolayısıyla ölümler azalacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Üstün Dökmen, trafikte çocuk güvenliği için anne-baba bilinci, çocuklara trafikte ve pek çok alanda sınır koyma ve sağlıklı anne-baba-çocuk etkileşimi konularında sunum yaptı.

Trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe ve Uzman Psikolog Deniz Bayel ile Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan'ın koordinasyonunda radyo stüdyosu konseptli söyleşi yapıldı.
Anadolu Ajansı
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