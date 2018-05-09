- "PTT, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor"

- "Tüm dünya ülkeleri olarak dijitalleşmenin ve e-ticaretin bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda her beraber fikir üretmek durumundayız"

- "Hedefimiz, etrafımızdaki coğrafyadaki karışıklıkları karmaşayı, kanı, gözyaşını, insanlığa kasteden terör örgütlerini yok etmek. Bu coğrafyada böyle bir misyon üstlendik, böyle bir mücadele veriyoruz"

- "Terör örgütü mensuplarının kafa karıştırmak adına Türkiye ile ilgili karalama kampanyalarını dünyanın her yerinde yürüttüğünü biliyoruz. Lütfen, onların insanlarınızın kafasını karıştırmasına, yalan yanlış bilgilerle Türkiye ile ilgili algı oluşturmasına izin vermeyin"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "e-ticaret sitesi ePttAVM.com, bugün sayısı 5 bine yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturmakta." dedi.

Arslan, Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Postadaki Dijital Bölünme: Yeni Bir Portföy, Daha İyi Performans veya Yeniden Tanımlanmış Bir Misyon" temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilen etkinliğin önemine işaret etti.

20 Eylül-7 Ekim 2016'da yine İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi'nin, posta hizmetlerinin tüm dünyada çok daha ileriye götürülmesini sağlayacak kararlara vesile olduğunu ifade eden Arslan, kritik kararların alındığı kongrede kabul edilen İstanbul Dünya Posta Stratejisi'nin 2020'ye kadar posta sektörünün yol haritasını çizdiğini söyledi.

İstanbul Dünya Posta Stratejisi'nin posta ağ yapısının işlerliğini artırmak, sürdürülebilir ve modern ürünler ortaya çıkarmak, pazarın ve sektörün etkin işlemesini sağlamak gibi üç önemli temel amaç üzerine kurulduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti.

"Kongrede inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık konularına odaklanılması, gelecekte hangi temel ilkeler çerçevesinde ilerleneceğini ortaya koymasının yanı sıra posta sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesindeki rolünün vurgulanması açısından da kritik önem taşımakta. Ayrıca 26. kongre değerli iş birliklerinin tesisine ve yenilerinin kurulacağı uluslararası etkinliklerin hayata geçmesine imkan tanıdı. 20 Kasım 2017'de Antalya'da bir araya geldiğimiz Uluslararası E-Ticaret Konferansı ve bugün bir araya geldiğimiz UPU Dünya CEO Forumu 2018'de bu çalışmaların en güzel örneklerini ortaya koyduk."

- "PTT, bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor"

Ahmet Arslan, çok sayıda ülkenin delegeleriyle yönetici düzeyinde gerçekleştirilen görüşmelerde posta hizmetleri, iletişim ve fiber optik altyapı gibi konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu ve muhtemel ortak çalışma alanları belirlendiğini bildirdi.

PTT'nin geçmişi ve sunduğu hizmetler konusunda katılımcılara bilgi veren Arslan, PTT'nin posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduğunu anlattı.

Arslan, 4 bin 870 iş yeri, 41 bin 742 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen PTT'nin birçok uluslararası başarıya da imza attığını söyledi.

PTT'nin UPU'nun nihai karar organı niteliğindeki İdari Konsey'in başkanlığını Katar'dan devraldığını ve bu görevi 2020 yılına kadar yürüteceğini bildiren Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile teknoloji üretimini şirket politikası olarak benimseyen, sadece kendisinin değil, sektörünün de dijitalleşmesine katkıda bulunan PTT'nin uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği önemli alanlardan biri de e-ticarettir. 17 Mayıs 2012 tarihinde hayata geçirilen e-ticaret sitesi ePttAVM.com, bugün sayısı 5 bine yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturmaktadır.

PTT, bu alandaki çalışmalarını, kurduğu uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmiştir. Bir e-ticaret geliştirme altyapısı işlevi gören ready2sale.com platformu aracılığıyla posta sektörünün e-ticaretten alacağı payı artırmak için sektör paydaşlarıyla birlikte ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Katar Posta İdaresi'yle beraber hizmete sunulan ve Katarlı vatandaşların Türkiye'deki birçok KOBİ'nin ve ulusal markanın ürünlerine tek tıkla ulaşmasına imkan sağlayan www.turkishsouq.qa adlı web sitesi hayata geçmiştir."

Arslan, POST-EXPO gibi kritik sektörel etkinliklere gösterdiği katılım, yakın zamanda Azerbaycan, Pakistan ve Katar'la gerçekleştirilen ortak pul çalışmaları, Hong Kong merkezli PAL Express'le yürütülen iş birliğinin PTT'nin uluslararası çalışmaları arasında ön plana çıktığını, bu tür iş birliklerinin artması ve tüm tarafların kazançla çıkacağı yeni ortak çalışmaların hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

- "Türkiye, dünya ekonomileri arasında ilk 10'da yer almayı hedefliyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'nin, gelecekte dünya ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında yer almayı hedeflediğini belirterek, "Bu hedefe de bilim, teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle tüm dünya ülkeleri olarak dijitalleşmenin ve e-ticaretin bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda her beraber fikir üretmek durumundayız." dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumuna değinen Arslan, bu konumu avantaja çevirmek için ulaştırma koridorlarının birbirini tamamlayacak şekilde yapılması için olağanüstü gayret sarf ettiklerini söyledi.

Posta işletmelerinin e-ticarette ileriye gidebilmesinin yanı sıra lojistiğin de önemli olduğunu vurgulayan Arslan, bu taşıma işlemlerinin ulaştırma koridorları aracılığıyla yapılması dolayısıyla bu konuya ayrı önem verdiklerini kaydetti.

- "Demir yolu sektöründe yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik"

Ahmet Arslan, Türkiye'nin üç kıta arasında köprü konumundayken bu avantajdan yararlanarak uluslararası taşıma koridorlarında orta koridoru güçlendirmek ve bu koridorun tercih edilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye'nin 26 bin kilometre bölünmüş yol yaptığını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Demir yolu sektöründe yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik. Şu an bin 213 kilometre yüksek hızlı tren işletmeciliği yapıyoruz ve yaklaşık 4 bin kilometre yüksek hızlı tren-hızlı tren hattında çalışmamız devam ediyor. 6 bin kilometre de yüksek hızlı tren-hızlı tren hattı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda onların da yapımına başlayacağız. Mevcut hatlarımızı da elektrikli, sinyalli hale getiriyoruz."

Arslan, Türkiye'deki aktif 26 havalimanı sayısını 55'e çıkardıklarını, 5-6 havalimanında da inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Denizlerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Arslan, Türk insanının seyahat ve ulaşım kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Arslan, devamla şunları kaydetti:

"İster bizim vatanımız, ister sizin vatanınız, çalışmaların hepsinin amacı insanlığa hizmet etmek olduğuna göre dünyaya hizmet adına da bu ulaştırma koridorlarını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz güçlü şekilde geleceğe yürümek için insanlarımıza, insanlığımıza, dünyaya hizmet edeceğiz. Türkiye'yi güçlendirirken hedefimiz insanlığa hizmet etmek. Hedefimiz, etrafımızdaki coğrafyadaki karışıklıkları karmaşayı, kanı, gözyaşını, insanlığa kasteden terör örgütlerini yok etmek. Bu coğrafyada böyle bir misyon üstlendik, böyle bir mücadele veriyoruz. Etrafımızdaki bütün ülkelerin ülke bütünlüğü, komşularımızın huzuru bizim için önemli. Bu anlamda yol alıyoruz."

Yabancı katılımcılara gittikleri ülkelerde Türkiye'nin yaptığı çalışmaları ve Türkiye'nin amacını anlatma çağrısında bulunan Arslan, "Lütfen, gittiğiniz yerlerde... Başta ABD'deki, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi ile Türkiye'de yasal iktidarı gayri yasal bir şekilde yıkmaya çalışan FETÖ başı olmak üzere, terör örgütü mensuplarının kafa karıştırmak adına Türkiye ile ilgili karalama kampanyalarını dünyanın her yerinde yürüttüğünü biliyoruz. Lütfen, onların insanlarınızın kafasını karıştırmasına, yalan yanlış bilgilerle Türkiye ile ilgili algı oluşturmasına izin vermeyin. Bizim amacımız insanımıza, insanlığa hizmet edecek işleri yapmaktır." ifadelerini kullandı.