Bakan Fakıbaba: Tarım desteklenmeye devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da devam edeceğiz." dedi.

Fakıbaba, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, tarım şehri Konya'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin önemine değindi.

Kentin, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden olduğuna işaret eden Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin 2002'den itibaren tarıma büyük önem verdiğini aktardı.

Fakıbaba, tarımın sürekli desteklendiğine vurgu yaparak, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları bunlardır. Tarıma verilen önemden dolayı da dün akşam TBMM'de geçen Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi açılmış ve Konyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu Hükümetimizin tarıma vermiş olduğu ehemmiyetin en önemli göstergelerinden birini teşkil etmektedir." diye konuştu.

- "Dünya gerçekten 5'ten büyüktür"

Afrika'nın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine sahip bulunduğunu anımsatan Fakıbaba, tarıma elverişli arazilerin ise yüzde 25'ine sahip Afrika'nın küresel ekonomideki payının sadece yüzde 3 olduğunu kaydetti.

Fakıbaba, geniş arazileri, zengin doğal kaynakları ve her geçen gün gelişen insan kapasitesiyle Afrika'nın Türk dostlarıyla bu durumu değiştirecek potansiyel sahibi olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Afrikaya daima dostluk gösterdiğine işaret eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Türkiye olarak Afrikalı kardeşlerimizle beraberiz. Sadece maddiyatta değil, manevi olarak da beraberiz. Her iki tarafın da kazanacağı formülleri ortaya koyacağız. Afrika'nın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Dünya gerçekten 5'ten büyüktür. Afrika gibi o kadar değerli ülkeler var ki bu ülkelerin söz sahibi olmaması herkesi ve bütün dünyayı üzmektedir. Hele bugünlerde 1 bile bu dünyaya kafi gelmektedir. Son açıklamalara baktığınızda sadece bir devlet, bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Neden, sadece kendi çıkarı adına. Dünya böyle değil, yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaklar. Nasıl Afrika özgürlüğüne kavuştu, Türkiye gibi kendilerine kardeşçe davranan ülkeler olduysa bundan sonra da dünyada kabadayılık yapan ülkelerin sayısı azalacak. Gittikçe o 'bir' de kaybolacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Bizim işbirliğimiz devam ettiği sürece bunu hep beraber başaracağız Allah'ın izniyle. Bir tek ülke çıkıp diyor ki 'İran, kurallara uymuyor'. Diğer ülkeler 'hayır, uyuyor' diyor. Bakın kabadayılık, böyle bir şey olmaz. Yani dünyayı dinlemek zorundasınız. Dünyada bu kadar ülke varken siz tek olamazsanız. Bu kadar ülke varken bu barbarlığı yapamazsınız."

- Afrika ile tarımsal ilişkiler her geçen gün artıyor

Fakıbaba, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü bir kardeşlik bağının bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Afrika'ya Türkiye gibi kardeşlik anlamında yaklaştığınız takdirde o zaman Afrikalıların gönlüne girebilirsiniz ve onları kazanabilirsiniz. İnşallah, siyaset ve iş adamları olarak menfaat için değil Afrikalıların gönüllerini kazanmak ve onlarla kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek adına orada olacağız. Bakanlık olarak ilk girişimimize Sudan'dan başlıyoruz ve diğer Afrika ülkelerinde elimizden geldiği kadar işadamlarımızı oraya davet ediyoruz. İş adamlarımızı Afrika'ya yönlendirmek gerçekten dünyanın 5'ten büyük olduğunu ispat etmenin en önemli özelliklerinden bir olduğunu görüyorum. Afrika'da dayanıklı ve sürdürülebilir tarımının teşvik edilmesi bağlamında 4 iş birliği alanı ön plana çıkmaktadır. Mekanizasyon ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi, tarımsal sanayinin geliştirilmesi, gençlerin istihdamı ve kırsal alanda kadınların kalkınması, gıda güvenliği ve beslenme olarak bunarı öne çıkardık. Bilgi ve tecrübelerimizi Afrikalı dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez vurgulamaktan mutluluk duyuyorum. Afrika ile olan tarımsal ilişkilerimizin her geçen gün daha da geliştiğinin bir diğer somut göstergesi gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında imzalanan sayıları toplamda 30'u bulan ikili iş birliği anlaşmalarımızdır."

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Konya Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka'nın yanı sıra 33 Afrika ülkesinden büyükelçiler ve iş insanları katıldı.

Program, "Afrika ve Türkiye'de Yatırım ve Ticaret Fırsatları" ile "Afrika ve Türkiye Arasında Ticaret Finansmanı ve Yatırım Hukuku" başlığında düzenlenen panelle sürüyor.

Yarın sona erecek etkinlikte, iş adamları yüz yüze görüşmelerle Türk yatırımcılar ile Afrika ticaret temsilcileri bir araya geliyor.