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Gezici'nin anketine göre Erdoğan'ın alacağı oy

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 46 olduğunu, İYİ Parti lideri Akşener'in de yüzde 25-27'lik bir seçmeni elinde tuttuğunu söyledi. Gezici'ye göre AK Parti ve MHP, Meclis'te çoğunluğu sağlayamayacak
09 Mayıs 2018 13:12
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Gezici'nin anketine göre Erdoğan'ın alacağı oy

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün konuğu olan Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi.

Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunun da yüzde 25-27 bandından olduğunu aktardı. Gezici'nin aktardığı anketlere göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da Muharrem İnce de yüzde 18-19 aralığında.

Gezici, 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşacak olan yeni Meclis'te AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlayamayabileceğini de söyledi.

'HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK'

HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" dedi.

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