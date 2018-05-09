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İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ilk üç ayında işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon lira ödeme yapıldı. Büyüklüğü 120 milyar 675 milyon liraya ulaşan fona, mart ayında 101 bin 626 kişi başvurdu
09 Mayıs 2018 13:17
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İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Mart ayı sonu itibarıyla 120 milyar 675 milyon lira büyüklüğe ulaşan fona, 1-31 Mart tarihlerinde 101 bin 626 kişi başvurdu.

Fondan, ocakta 438 bin 701, şubatta 435 bin 774, martta 436 bin 211 işsize ödeme yapıldı.

Ocak ayında 369 milyon 172 bin 445 lira, şubatta 368 milyon 964 bin 877 lira, martta 365 milyon 359 bin 125 lira olmak üzere işsizlere bu yılın ilk üç ayında fondan yapılan ödeme tutarı 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lirayı buldu.- Kimler, nasıl yararlanıyor?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.
Anadolu Ajansı
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