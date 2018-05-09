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Niğde'de Belediye Başkanı'nı öldüren sanık adliyede
Gözaltına alınan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Niğde'nin Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Şengül'ün dün makamında tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı Serkan T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Serkan T, adliyeye gönderildi.
Serkan T, kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "pişman mısın?" sorusuna "pişmanım" karşılığını verdi.
Şengül, dün makamında Serkan T. tarafından tabancayla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Serkan T, olaydan sonra jandarmaya teslim olmuştu.
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