Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,10 artışla 100.459,00 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.095,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi de yüzde 1 değer kazandı.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 97.849,20 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek günün ilk yarısında 100.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ve ekonomi yönetiminin toplanacağı haberleri ile Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirtti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından, saat 14.00'te ekonomi yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan ayrılma kararını açıklamasının ardından yaşanabilecek gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, dövizdeki hareketlilik, Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve hükümetin ekonomi politikaları değerlendirilecek.

Dolar/TL'nin 4,3746 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından söz konusu gelişmelerle düşüşe geçerek 4,28'in altına gerilediğine dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul'da da alımların güçlendiğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğin değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.