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FETÖ ilçe imamının evinde seçmen kütükleri bulundu
Gözaltına alınan şüphelilerden ilçe imamının bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ilçe imamının bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.
Yakalanan şüpheliler arasında örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı R.A, ilçe imamı T.M. ve yardımcıları ile firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden ilçe imamı T.M'nin el konulan bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu.
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