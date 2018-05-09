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Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.
İnce'nin 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunan Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin sürdüğü bildirildi.
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