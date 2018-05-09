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9 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
9 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 9 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz emniyet yapılanması' davasında tahliye kararı FETÖ imamının rehberinden mülki amirler çıktı Eski öğretmene FETÖ'den 11 yıl hapis cezası Gümrük Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'ndan 18 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı Başkent'te Jandarma'da ankesör soruşturmasında 26 subay tutuklandı Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ'den 9 yıl hapis cezası
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