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Çilek üreticisi ihracatla sevindi

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ihracat siparişlerindeki artış, üreticiyi sevindirdi
09 Mayıs 2018 14:05
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Çilek üreticisi ihracatla sevindi

Örtü altı üretim yoluyla 11 bin dekarlık arazide yıllık 65 bin ton çileğin üretildiği ve bunların yüzde 60'ının AB, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine gönderildiği Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hasat sezonu, ihracat siparişlerinin de etkisiyle hareketli geçiyor.

Sabah erken saatlerde toplanmaya başlanan çilekler, özel kasalarla soğuk hava depolarına götürülüyor. Burada 2 derecede yaklaşık 5 saat bekletilen meyveler, boylarına göre ayrıldıktan sonra ihracata uygun olanları soğutmalı konteynerlere yüklenerek yurt dışına gönderiliyor.

İhracata uygun olmayan boydaki ürünler ise yurt içindeki gıda tesislerine yönlendiriliyor.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tahran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan çileğin ekim alanlarının yıldan yıla arttığını söyledi.

Üreticinin üretim kalitesini artırdığını, iyi tarım uygulamalarına tam uyum sağladıklarını, artık ilaç kalıntısı sorununun yaşanmadığını dile getiren Tahran, bunun ihracat taleplerine de yansıdığını ifade etti.

İhracatın iç piyasadaki fiyat istikrarını doğrudan ilgilendirdiğini aktaran Tahran, "İlçemizin en büyük şansı ürünlerin büyük kısmının ihracata gidiyor olmasıdır. Özellikle Rusya pazarının açılması üreticiyi çok sevindirdi. Balkan ülkeleri ve Romanya da fazla ihracat yaptığımız yerler. İlçeden her gün yaklaşık 8 tır ihracata gidiyor. Bir dönem Rusya pazarının kapalı olması, fiyatları olumsuz etkilemişti. Bu sezon Rusya'dan gelen talebin iyi olması, fiyatları dengeledi." dedi.

Sultanhisar'ın toprak ve iklim yapısı nedeniyle çilek üretimine en uygun bölgelerden birisi olduğunu, hem raf ömrü yüksek hem de lezzetli çilekler yetiştirdiklerini aktaran Tahran, buna rağmen markalaşamadıklarını anlattı.

İlçede 300 dönüm arazide yıllık ortalama bin 500 ton çilek üretimi yapan Gamze Ören Yetim de geçen sene Rusya pazarının geç açılmasından dolayı sıkıntılı bir yıl geçirdiklerini, fiyatların 2-3 liraya kadar gerilediğini belirtti.

Bu yıl ise ihracat taleplerinin yükselmesiyle fiyatların 5 lira seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Yetim, çilek üretiminin emeğe dayalı bir iş olduğunu anlattı
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