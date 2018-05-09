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Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi

Saadet Partisi'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek" sözlerine tepki gösterdi ve "Yanında bir de itirafname olabilirdi" dedi
09 Mayıs 2018 14:11
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Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kurucu kadrolarının içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin siyasi örgütlenmesi Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da medya temsilcileri ile buluştuğu toplantıda konuştu.

Seçim sloganlarının 'Değiştir' olacağını belirten Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada, ilk mitingini memleketi Sivas'ta yapacağını aktardı.

"Ekran önünde ülkenin problemlerini konuşabiliriz" diyen Saadet liderinin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'de hukuka güven kalmadı, değişime ihtiyaç var.

Bu 'Değiştir' zihniyeti değiştir manasındadır.

Halkın kanaatlerinin sandığa yansıması olmazsa olmazdır.

En büyük sorumluluk partilerin sandık başındaki temsilcilerinin üzerinde. Sandığa tüm partilerin sahip çıkması gerekir. Sandık başında oy sayılırken muhalefetten iki gözlemci bulunmalı.

İlk mitingimizi ve seçim kampanyamızı memleketim Sivas'ta başlatacağım.

Biz Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ısrarcı olmadık.

AB kapısında süründürülüyoruz, hiçbir ülke bu kadar aşağılanmayı kaldırmaz.

NATO, düşman mefhumu olarak İslam'ı kabul etti. NATO, dünya barışını korumak için kurulduysa ona göre hareket etmeli. Dünyanın yeniden tanzim edilmeye ihtiyacı var. NATO, son zamanlarda hep Müslüman ülkelere saldırdı. İslam ülkelerinin sömürülmesine kesinlikle karşıyız.

Bu hükümetten daha çok Batı'ya hizmet eden bir hükümet gelmedi.

Türkiye, kendi güvenliği söz konusu olduğunda müdahale etme hakkına sahiptir.

28 Şubat postmodern darbesi olmasaydı Ak Parti gibi bir iktidar olmazdı.

Kendi ülkesinde de öyle tarif ediliyor; Trump dengesiz. Hangi kararı neden alacağı belli olmuyor. Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD'ye güven olmayacağını gösterir.

(Fransa'da yayımlanan 'Bazı ayetler Kuran'dan çıkarılsın' bildirisi) Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Kimsenin bunu değiştirme hakkı yoktur.

(Erdoğan'ın 'Ahdim olsun ki' açıklaması) Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi.

Bu hükümet döneminde şeker hariç özelleştirme, 60 milyar dolar civarında.

Geldiğimiz nokta hiçbir zaman denk bütçe yapamayan, cari açığı büyüyen hükümet.

DEĞİŞTİR, TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşılan T A M A M ve ona yanıt olarak paylaşılan DEVAM etiketleri bugün de Twitter Türkiye gündeminde yer almaya devam etti.

Türkiye Gündemi'deki ilk dört paylaşımdan üçü bu tartışmayla ilgili olurken bir tanesi de Saadet Partisi'nin #Değiştir kampanyası oldu.

Sputnik
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