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Yüksek gerilim hattı direği işçilerin üzerine düştü
İzmit'te, kurulumu yapılan yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı
İzmit'te Akmeşe Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yeni kurulan yüksek gerilim hattı direği, son kısmının montajı sırasında devrildi.
Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki direkte çalışan işçiler, düştü. Metal konstrüksiyonlar da işçilerin üzerine düştü. İşçilerden Nadir Yağcı (33), Serkan Turan (30), Ufuk Er (24) ve Deniz Terz (31) yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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