Bozdağ: İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkacaktır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilere açıklama yaptı.

Siyasetteki tamam-devam polemiğine değinen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

''İktidara milletiyle gelen iktidarda milletiyle güçlenen bir lider olarak milletine inancını ifade etmesi kadar doğal bir şey olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidardan etmek isteyen Türkiye içinde değil dışında da çok sayıda kişi oldu. 24 Haziran'da milletin dua ve desteği ile iktidar Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimizin emaneti olarak devralınacaktır.

İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter'dan çıkmayacaktır sandıktan çıkacaktır. İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkacaktır. Onlara tavsiye ediyorum kendinizi fazla yormayın.

İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor, milletin helal oylarından ve sandıktan geçiyor. Yarın kime milletin tamam devam diyeceğini hep beraber göreceğiz. Gerçek iktidar haziran ayının 24'ünde belli olacaktır.''

24 Haziran seçimine de değinen Bozdağ ''Hepsinin derdi ikinci tura acaba yarışı erteletebilir miyiz. Bu seçimde de ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktır. İlk defa bir partinin genel başkanı kendi vekillerini başka bir partiye kiraladı'' ifadesini kullandı.