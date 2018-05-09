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Mardin'de bahçeye yıldırım isabet etti: 1 ölü, 2 yaralı
Artuklu ilçesinde bahçeye yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bahçeye yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Akbağ Köyü'nde bahçede çalışan Sedat Ay (16) kuzeni Ramazan Ay (16) ile Taha Albayrak'ın (20) bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti.
Bahçede çalışan 3 genç yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yaralılar Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sedat Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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