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Akıncı'dan Rum kesimine doğalgaz tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bölgedeki doğalgazın Avrupa'ya iletilmesi konusunda Türkiye'yi devredışı bırakmayı hedefleyen Rum kesimi-İsrail ve Yunanistan ittifakının bölge barışına katkı sağlamayacağını söyledi
09 Mayıs 2018 14:25
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Akıncı'dan Rum kesimine doğalgaz tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgazın İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören EastMed adlı doğalgaz boru hattı projesinin, Kıbrıs'ta çözüme ve bölgede istikrara hizmet eden bir rota olmadığını vurguladı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in 2018 yılında boru hattı güzergahı için aralarında anlaşma imzalayacaklarını açıkladığına işaret eden Akıncı, AB'nin bu projeye finansman desteği vereceğini söyledi.

Akıncı "Bu bir barış rotası değildir. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye'yi dışlayarak barışa ve bölge istikrarına katkı yapmak mümkün değildir.

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarında Türklerin de hakkı vardır. Bölgedeki doğalgazı en kısa, en ucuz ve en hızlı şekilde Avrupa'ya taşıyacak güzergah Türkiye'dir" diye konuştu.

Akıncı doğalgaz hattının Türkiye üzerinden geçmesinin ekonomik akla uygun, bölge barışına ve istikrarına hizmet edecek, aynı zamanda Kıbrıs'ta çözüme katkı sağlayacak yegane yol olduğunu sözlerine ekledi.

Selim Sayarı
NTV
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